Tři mrtví za jediný rok. V Evropské unii stoupá počet vražd novinářů.

V Indii skončily o víkendu v nemocnici více než tři desítky dívek ve věku 10 až 14 let. Stalo se tak poté, co je napadla skupina mladých chlapců spolu s jejich rodiči. Chlapci na dívky údajně slovně zaútočily a ty jim nadávky oplatily. Chlapci však přivolali rodiče a spolu s nimi začali dívky bít. Policie už zatkla deset lidí včetně čtyř žen. Informoval o tom list The Guardian.