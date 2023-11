Konflikt mezi Izraelem a Hamásem trvá už měsíc. S pomocí zahraničních zdrojů Deník přináší shrnutí událostí, které mohou mít vliv na budoucí vývoj na Blízkém východě.

Útoky Izraele na radikály v Pásmu Gazy pokračují | Foto: Profimedia

Izrael je ve válce s hnutím Hamás už třicet dní. Dopady konfliktu se projevily nejen v samotném regionu, ale i v zahraničí. Podle analytiků ovlivní nedávné události budoucnost.

Rozdělená společnost

Po útocích na Izrael 7. října se Izraelci sjednotili v názoru, že palestinské hnutí Hamás musí být zničeno, a dnes plně podporují vojenské cíle. „Budou trpět. Nikdo nemůže souhlasit s tím, aby váš soused zabíjel děti a ženy,“ řekl pro BBC generál izraelské armády ve výslužbě Noam Tibon, který se před měsícem vydal na jih země zachránit rodinu svého syna do napadeného kibucu Nachal Oz.

Ani v případě vítězství Izraele nebude situace vyřešená. Proč? Podívejte se:

Co nastane, pokud by Izraeli vyšel obří útok na Pásmo Gazy? Scénářů je několik

Jenže izraelská odveta také přináší Palestině krveprolití. Ačkoliv nelze přesně určit, kolik lidí v Gaze následkem ostřelování zemřelo, Úřad OSN pro lidská práva se obává, že útoky jsou nepřiměřené a mohou se považovat za válečné zločiny. Kvůli tomu vyvíjí nátlak na Izrael i USA.

Ačkoliv Bidenova administrativa souhlasí s likvidací Hamásu, rovněž upozornila na to, že vojska mají dodržovat válečné zákony.

Navzdory tomu se podle BBC Izraelci shodují v tom, že smrt civilistů je sice nešťastná, umírají však kvůli akcím Hamásu. S tím však nesouhlasí řada lidí ze Západu či jiných muslimských zemí po celém světě, což dokazují časté demonstrace vyžadující zastavení bojů.

Co se stalo v 30. den války na Blízkém východě:

Zdroj: Youtube

Oproti tomu šéfredaktor serveru Times of Israel David Horovitz připomněl, že se ve světě zvýšila míra antisemitismu. Důkazem mohou být protižidovské transparenty během protestů, ale i extrémní případy, které se odehrály například v Berlíně, Machačkale a Lyonu.

Třicet dní války mezi Izraelem a Hamásem ve fotografiích:

Nestabilita v regionu

Pod velkým tlakem je izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Na rozdíl od šéfů bezpečnostních a vojenských složek nepřijal osobní odpovědnost za selhání při říjnových útocích a minulý týden veřejně prohlásil, že chyba byla na straně zpravodajských služeb, což v zemi vyvolalo rozruch.

Předseda vlády se nakonec omluvil. I tak ale ztratil podporu významných armádních osobností a kromě toho utrpěla už tak jeho nízká obliba u veřejnosti.

V 30. den války čelila Gaza silnému ostřelování:

Kvůli konfliktu trpí zejména stabilita v regionu. Nyní je složité určit, kdo by v případě zničení Hamásu v Pásmu Gazy převzal moc. Ve hře je Palestinská samospráva, kterou ale místní považují za zkorumpovanou.

Experti se také domnívají, že Netanjahu neumožní vznik samostatné Palestiny, jak navrhl Biden. Znamenalo by to totiž, že by se musel vzdát i území na Západním břehu Jordánu a východě Jeruzaléma, které však podle izraelské pravice patří Židům.

V Pásmu Gazy pokračuje izraelská pozemní operace s cíli zneškodnit Hamás a zachránit rukojmí. Podle analytiků se však jedná o úkoly s protichůdnými postupy:

Izraelská pozemní operace má trhliny. V Gaze může narazit hned z několika důvodů

Válka ale stále pokračuje. Izrael momentálně podniká pozemní ofenzivu, zatímco musí čelit silnému odporu bojovníků Hamásu skrytých v rozsáhlých tunelech. Izraelským silám se sice daří postupovat – v posledních dnech získali pobřeží Středozemního moře i významné vojenské středisko palestinského hnutí – ale ukončení bojů je ještě v nedohlednu.