Incident se odehrál 1. února a podle dostupných informací byl každý opětovný návrat zmíněného letadla způsoben něčím jiným. V rámci svého prvního „pokusu“ byl stroj ve vzduchu zhruba hodinu, než se kapitán z bezpečnostních důvodů rozhodl pro návrat na losangelské mezinárodní letiště.

Podobný průběh měl také let číslo dvě, ovšem s tím rozdílem, že tentokrát provedli piloti airbusu podél kalifornského pobřeží ještě několik okruhů, aby tak spotřebovali co nejvíce paliva a nepřistávali přetížení jako v předešlém případě.

#HA33 Los Angeles(LAX)-Kahului(OGG) returned to LAX for the second time today and landed RWY 24R with a total navigation failure.



Emergency equipment standing by as precaution. Crew also reported several passengers irate via @LACoScanhttps://t.co/fgsgvH31IH pic.twitter.com/CA4mS8LCIK