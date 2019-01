Casey Hathaway se ztratil začátkem minulého týdne, když si s dalšími dvěma dětmi hrál nedaleko zahrady své babičky, která bydlí ve městečku Ernul. Do pátrání po tříletém chlapci se následně zapojily stovky lidí, kterým pomáhaly i drony. Nalezen byl však až o dva dny později.

Podle policie byl chlapec pravděpodobně celou dobu ve vřesovišti, které se nachází přibližně kilometr od zahrady jeho babičky. Své zachránce šokoval tvrzením, že se o něj staral medvěd.

