Třináctiletá Jayme Clossová, kterou americká policie hledala od října loňského roku, kdy byli v domě u města Barron ve Wisconsinu zastřeleni její rodiče, je naživu. Dívce se podařilo uprchnout únosci a kontaktovat kolemjdoucí ženu, která přivolala policii. Ta během několika minut podezřelého zadržela. Téměř tříměsíční pátrání tak má šťastný konec.

Pohřešovanou dívku zahlédla žena ve městě Gordon, zhruba hodinu cesty od místa loňské vraždy, která tou dobou venčila svého psího mazlíčka. Okamžitě se jí ujala a zburcovala sousedy, kteří na místo přivolali policii. Jayme byla podle agentury AP špinavá, vyhublá a na nohou měla o několik čísel větší obuv. Jinak však byla v pořádku.

„Upřímně mám stále pocit, že sním. Bylo to jako vidět ducha,“ řekl deníku Star Tribue Peter Kasinskas, na jehož dveře pozorná žena, která si nepřála být jmenována, zaklepala. „Čelist mi spadla až na podlahu.

Úřady krátce poté informovaly, že policie pravděpodobného pachatele zadržela. Další podrobnosti však s ohledem na plánovanou páteční tiskovou konferenci nezveřejnily.

Ve městě byla celou dobu

Zaklepání na dveře rezidence Kasinskasových se ozvalo ve čtvrtek odpoledne, okolo páté hodiny místního času. Za dveřmi stála sousedka se psem a mladou dívkou, která volala „Tohle je Jayme Clossová! Volejte 911!“. Manželský pár pak dívku do příjezdu policie utěšoval, ta však byla podle agentury AP velice tichá a nedávala najevo emoce.

Svým zachráncům později sdělila, že netuší, kde se nachází. A o městě Gordon nic neví. Z toho, co Jayme Kasinskasovým sdělila, došli k závěru, že se ve městě s pouhými 645 obyvateli nacházela většinu času, kdy po ní policisté pátrali.

Kancelář šerifa okresu Douglas County na svých webových stránkách nalezení pohřešované potvrdila a uvedla, že podezřelý byl zadržen o 11 minut později. Reportérům agentury AP se však nepodařilo s aktéry případu spojit.

Všichni se modlili

Dívčina teta Sue Allardová podle deníku Star Tribune nebyla schopna vyjádřit své pocity. „Díky bohu. Je to zpráva, na kterou jsme čekali tři měsíce. Nemůžu se dočkat, až ji budu moci obejmout. Prostě se nemohu dočkat,“ uvedla šťastná žena.

Starosta města Barron Ron Fladten uvedl, že má z nalezení Jayme nepředstavitelnou radost. „Hodně lidí se každý den modlilo, stejně jako já. Dnes v noci jsme dosáhli skvělého výsledku. Je to neuvěřitelné. Je to jako vzít velký temný mrak na obloze a prostě se ho zbavit, aby mohlo znovu vyjít slunce,“ popsal.

Upozornil však, že dívka již nikdy nemusí být stejná jako předtím. „Doufám, že je na tom dobře. Prošla si bez pochyby něčím příšerným. Myslím si, že každý jí přeje jen to nejlepší a především štěstí v budoucím životě.“

Jen čtyři hodiny před skutečným nalezením pohřešované slečny se přitom na sociálních sítích objevila falešná zpráva, že byla Jayme Clossová objevena naživu v okrese Walworth County, stovky kilometrů jihovýchodně od skutečné lokality.

Šerif věřil, že je naživu

Policisté po třináctileté Jayme Clossové pátrali od 15. října, kdy v rodinném domě na okraji Barronu objevili zastřelený manželský pár Jamese a Denise Clossovy. Jejich dcera nebyla nikde k nalezení a policejní šerif okresu Barron County Chris Fitzgerald uvedl, že se pravděpodobně stala obětí únosu.

Vyšetřovatelé během tříměsíčního pátrání prověřili tisíce hlášení, shlédli desítky kamerových záznamů a zorganizovali řadu pátrání v terénu. Toho nejrozsáhlejšího se 23. října loňského roku zúčastnily dvě tisícovky dobrovolníků, výsledky však nepřineslo.

V listopadu loňského roku šerif novinářům sdělil, že se zmizení Clossové podobným případům v minulosti. Jedním z nich bylo zmizení Elizabeth Smartové, která byla ze svého domu v Salt Lake City unesena v roce 2002 ve věku 14 let a o devět měsíců později zachráněna dvěma svědky, kteří únosce poznali díky televiznímu pořadu „America’s Most Wanted“. „Proto jsem přesvědčený, že je Jayme stále naživu,“ vysvětlil tehdy Fitzgerald.