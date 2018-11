Trnucha bodla u pobřeží Tasmánie do břicha plavce. Zemřel na infarkt

Dvaačtyřicetiletý plavec zemřel u pobřeží Tasmánie poté, co ho bodla jedovatá trnucha. Paryba patřící mezi rejnoky zasáhla muže do oblasti podbříšku, ten následně zemřel na srdeční selhání. Informoval o tom britský deník The Guardian s odvoláním na tasmánskou policii.

Trnucha. Ilustrační snímekFoto: Shutterstock

K tragické události došlo v sobotu okolo třetí hodiny odpoledne místního času na jihovýchodním pobřeží pláže Lauderdale, přibližně 13 kilometrů východně od australského města Hobar. ČTĚTE TAKÉ: Při požáru v Německu uhynulo 1700 prasat. Škoda jde do milionů eur V okamžiku útoku plaval muž sám v moři. „Dostali jsme hlášení, že ve chvíli, kdy plavec utržil bodnou ránu do oblasti podbříšku, byl ve vodě bez doprovodu,“ citoval britský list The Guardian z prohlášení tasmánské policie. Z vody plavce vytáhl jeho přítel, veškeré snahy o resuscitaci byly ale marné. Smrtelné útoky trnuch jsou vzácné Podle místních obyvatel je pláž, u které muž plaval, známá výskytem rejnoků a trnuch. Trnuchy však nejsou považovány za agresivní a k smrtelným útokům na člověka dochází jen velmi vzácně. Jak připomíná britský list The Guardian, v roce 2006 zabil australského dokumentaristu Steva Irwina rejnok, který ho u břehů Austrálie bodl přímo do srdce. Populární „lovec krokodýlů“ si po bodnutí ještě stačil z hrudi vytáhnout smrtící osten, poté však upadl do bezvědomí, z něhož se už neprobral. ČTĚTE TAKÉ: Cyklon si na jihu Indie vyžádal přes třicet mrtvých. Tisíce lidí se evakuovaly

Autor: Tereza Polaczyková