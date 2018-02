Afričtí nezletilci brutálně znásilnili mladou Polku. Ve vězení budou deset let

Skupinové znásilnění, zbití do bezvědomí, pokus o utopení a okradení – to vše má na svědomí trojice afrických nezletilců, kteří loni v létě na pláži v italském Rimini napadli polský pár. Za to si nyní vyslechli trest v podobě odnětí svobody na devět let a osm měsíců. Uvedl to list Corriere della Sera.

Trojice nezletilých, která se narodila už v Itálii marockým a nigerijským rodičům, byla souzena v odloučeném procesu v Bologni. Ten se vzhledem k jejich věku konal za zavřenými dveřmi. Šestnáctiletý Nigerijec a dva maročtí bratři, jimž je 15 a 17 let, byli uznáni vinnými ve všech bodech obžaloby. ČTĚTE TAKÉ: Čtveřice snědých mužů řádila v Itálii na pláži. Znásilnila polskou turistku K incidentu došlo loni v létě na jedné z odlehlých pláží oblíbeného italského letoviska Rimini, kdy skupina čtyř násilníků napadla polský pár. Zatímco muže zbili do bezvědomí, ženu hromadně znásilnili. Po činu hodili pachatelé znásilněnou Polku do moře. Té se však povedlo vyplavat na břeh a přivolat pomoc jejímu příteli. Agresoři mezitím znásilnili i peruánského transsexuála, který později dokázal členy skupiny identifikovat. Jejím vůdcem byl dvacetiletý Konžan Guerlin Butungu, který si již odpykává šestnáctiletý trest. ČTĚTE TAKÉ: Italové dopadli všechny útočníky, kteří na pláži v Rimini znásilnili Polku

Autor: Tereza Polaczyková