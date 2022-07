Podezřelý spáchal sebevraždu

Motiv útoku zůstává podle místních úřadů stále nejasný. Podezřelého třiadvacetiletého střelce Anthonyho Sherwina, který tou dobou také pobýval v kempu, následně objevili mrtvého v zalesněné oblasti parku. Měl na sobě střelná zranění, která si dle policie způsobil sám.

„Zaznamenali, že je tam jeden nezvěstný táborník, o kterém se domnívali, že by mohl být ozbrojený,“ řekl zvláštní agent Iowského oddělení pro vyšetřování trestných činů Mike Krapfl pobočce ABC WQAD v Moline ve státě Illinois. „Pátrali po této osobě a později, asi v jedenáct hodin dopoledne, jsme na území parku našli mrtvého člověka.”

Mitch Mortvedt, zástupce ředitele odboru kriminálního vyšetřování ministerstva veřejné bezpečnosti, uvedl: „Nevíme, co ho k tomu vedlo. Vyšetřování neodhalilo žádnou dřívější interakci mezi ním a rodinou Schmidtových.“

Adam Morehouse, bratr zavražděné Sarah Schmidtové, uvedl, že rodina nemá s podezřelým Anthonym Sherwinem žádnou vazbu. „Byl to zcela náhodný čin," řekl Morehouse. „Byl to prostě jedinec, který se toho rána rozhodl, že si vybere stan, vejde do něj a vykoná poslání, které v tu chvíli potřeboval udělat.“

Syn zavražděných je v bezpečí

Starosta Cedar Falls Rob Green, který uvedl, že je sousedem manželů Schmidtových, v pátek na Facebooku napsal, že devítiletý syn manželů Arlo útok přežil a je v bezpečí.

Příspěvek však neobsahoval žádné informace o tom, zda byl Arlo v době střelby ve stanu a starosta řekl, že tyto podrobnosti nemá.

Bratr zavražděné potvrdil, že Arlo byl na rodinném výletě v kempu, ale řekl, že neví, kde přesně chlapec v době střelby byl, ani nezná podrobnosti o tom, jak se tragédie odehrála. „Je s rodinou a je v pořádku, ale zatím jsem s ním nekomunikoval," řekl serveru Sky News. „Pokud vím, neutrpěl žádná zranění,“ dodal.

Strašná tragédie

„Sarah Schmidtová byla zaměstnankyní veřejné knihovny v Cedar Falls,“ uvedl starosta Green. Podle něj knihovnu po tragédii v sobotu uzavřeli, aby kolegové měli prostor truchlit.

Green také na Facebooku napsal, že podrobnosti o bohoslužbách a dalších plánovaných vzpomínkových akcích pro rodinu ještě upřesní. „Prosíme, abyste věnovali trochu pochopení mnoha přátelům, sousedům a spolupracovníkům Schmidtových, kteří se snaží vyrovnat s touto strašnou tragédií,“ řekl pro ABC News.

Guvernérka státu Iowa Kim Reynoldsová na twitteru uvedla, že je střelbou zděšena a také že je zdrcena ztrátou tří nevinných lidských životů.

Trojnásobná vražda si vyžádala evakuaci parku a tábořiště, včetně dětského letního tábora. „Po evakuaci byl podezřelý střelec jedinou nezvěstnou osobou,“ uvedl na tiskové konferenci vyšetřovatel Mortvedt.



Úřady dosud neuvedly, zda měl podezřelý zbrojní průkaz, a neposkytly ani žádné informace o zbrani, kterou měl k zabití manželů Schmidtových a jejich dcery použít.



Iowa umožňuje lidem s povolením nosit střelné zbraně prakticky kdekoliv ve státě.