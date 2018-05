Tropická bouře Alberto ohrožuje Floridu. Evakuovaly se tisíce lidí

Epicentrum Alberty se zatím nachází v Mexickém zálivu jihozápadně od pobřeží. Na americkou pevninu pravděpodobně přinese vítr o rychlosti 100 kilometrů v hodině.

Očekává se, že vzdušný živel s sebou přinese i početné srážky. V oblastech od Mississippi po západní Georgii by mělo napršet 30 centimetrů na jeden metr čtvereční. Živel ohrožuje také Kubu, kde očekávají záplavy. Přímořské oblasti může zasáhnout přílivová vlna do výšky 120 centimetrů.

Ve Spojených státech se o víkendu slavil Den obětí války (Memorial Day), který si připomíná všechny americké vojáky padlé ve válkách. Řada lidí proto na prodloužený víkend odjela. Panuje obava, že nastanou dopravní kolize.

Sezóna hurikánů zpravidla nezačíná dříve než v červnu, letos si ale přišla dříve. Alberto začala posilovat již od pátku, uvádí Národní centrum pro hurikány.

Minulý rok americké pobřeží zasáhla série hurikánů. Největší škody napáchal hurikán Harvey, který zasáhl Texas. Vedle Katriny z roku 2005 se stal nejničivějším hurikánem v amerických dějinách. Ničily také Maria, jenž zpustošil velkou část Portorika a Irma, který udeřil v Karibiku a na Floridě.

