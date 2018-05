Tropická bouře Alberto slábne. V Karolíně kvůli ní zemřeli dva novináři

V době, kdy Alberto zasáhl lokalitu Laguna Beach, sice vítr dosahoval v nárazech síly až 72 kilometrů v hodině, několik hodin po svém vstupu nad pevninu ale živel ztratil sílu bouře, píše BBC.

Kvůli živlu byly z Mexického zálivu evakuovány tisíce lidí. Alberto má značné dopady na vývoj počasí na celém americkém jihu, upozorňují meteorologové. Národní středisko pro hurikány (NHC) proto varovalo před prudkými dešti a bleskovými záplavami.

Ačkoli si bouřící živel dosud nevyžádal žádné přímé oběti či zraněné, v Severní Karolíně zahynuli dva členové štábu televizní stanice WYFF-TV. Ti připravovali reportáž o špatném počasí na okraji bouřkového systému, když na jejich auto spadl strom.

Subtropical Storm Alberto made landfall on Laguna Beach. Storm surge and tropical storm warnings are up in Alabama and the Florida Panhandle. Torrential rain is forecast as Alberto heads north. @BojorquezCBS reports from Panama City, Florida. https://t.co/qtAktJda4L pic.twitter.com/DKgH56jA7J