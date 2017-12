Tropická bouře zabíjela na Filipínách. O život připravila více než 200 lidí

„Řeka se rozvodnila a vzala s sebou naše domovy. Vesnice už neexistuje,“ řekl důstojník Gerry Parami pro agenturu AFP. Své domovy muselo kvůli řádění bouře na ostrově Mindanao opustit více než 75 tisíc obyvatel.

Dobrovolníci teď lopatami odstraňují bahno, aby mohli vytáhnout těla svých blízkých.

V Lanao del Norte je hlášeno 127 mrtvých, dalších 50 zemřelo v Zamboanga del Norte a 18 v Lanao del Sur, informoval server BBC. Další mrtví jsou hlášení z okolních vesnic. Desítky lidí se stále pohřešují, počty obětí tak můžou narůstat.

Než se bouře přesune rychlostí 80 kilometrů v hodině směrem na západ, přežene se ještě přes jižní část ostrova Palawan. Na Filipínách jsou tropické bouře poměrně časté, nicméně ostorovu Mindanao se většinou vyhýbají.

Před týdnem Filipíny zasáhla bouře Kai-Tak, která si vyžádala přes deset mrtvých. V roce 2013 region zasáhl tajfun Haiyan, který zabil přes pět tisíc lidí.

Tropical Storm Tembin is rattling through the Philippines today; it is set to strengthen as it moves across the Biendong Sea towards Vietnam over the weekend bringing soaking rain and damaging winds in it's path #Tembin #Vietnam #hochiminhcity pic.twitter.com/IA7IIflHlG