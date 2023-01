Mladý pár odneslo moře. Ve vodách plných žraloků několik dní bojoval o život

Muž se pokusil ještě manévrovat zpátky ke břehu, ale nedařilo se mu to. Když jej proud odnesl už opravdu daleko, přestal se orientovat. Podle CNN sám přiznal, že nemá dostatečné navigační schopnosti. Mobilní telefon už mu byl k ničemu, rozhodl se tak čekat. To ještě netušil, že vyčkávání na pomoc zabere téměř měsíc. Přesně čtyřiadvacet dní neměl kolem sebe nic jiného než mořskou hladinu, poslouchat mohl jen šumění vln.

Silná vůle přežití

Pro někoho by sice třítýdenní plavba v Karibiku mohla být příjemným odpočinkem od každodenního života, ale pouze za předpokladu, že s sebou bude mít dostatek vody a jídla. To zrovna nebyl případ Francoise. „Neměl jsem nic,“ uvedl podle CNN. Jediné, co na palubě našel, byla láhev kečupu, granulovaný česnek a kostky bujónu Maggi. Nejednalo se tak o potraviny, které by lidskému tělu dodaly potřebné živiny pro přežití. Námořníkovi to přesto muselo stačit. Byla to jeho jediná možnost, aby nezemřel. Kostky smíchal se slanou vodou, a tím vytvořil nejspíš ne příliš chutný vývar. Energii se pak snažil získávat i ze zbývajících dvou produktů. Agentura AP uvedla, že aby neumřel žízní, chytal do oblečení dešťovou vodu.

Turistu v Řecku odneslo moře. Aby přežil, držel se 18 hodin nafukovacího míče

Přitom se snažil všelijak zvýšit svou šanci na nalezení. Místním médiím podle Sky News řekl, že musel také neustále vybírat vodu z lodi, aby se nepotopila. Pokoušel se také na její palubě zapálit oheň, aby vyslal nouzový signál, ale bez úspěchu. Místo toho pak na trup lodi napsal slovo „pomoc“. „V jednu chvíli jsem už ztrácel naději, že mě někdo zachrání,“ přiznal se.

Až po 24 dnech se mu konečně poštěstilo. Když spatřil na nebi letět letadlo, vzal zrcátko a pomocí odrazů paprsků slunce se snažil na sebe upozornit. Podařilo se. Pilot pak kontaktovat kolumbijské námořnictvo. Plachetnice se nacházela 222 kilometrů od poloostrova La Guajira, který náleží jihoamerickému státu. Poté nedaleko plovoucí kontejnerová loď doprovodila zachráněného Dominikánce do přístavního města Cartagena.

Zdroj: Youtube

Tam médiím sdělil, že přežití bylo těžké nejen fyzicky, ale zejména psychicky. „Tak dlouho nemáte s kým mluvit. Nevíte, kde jste. Nevíte, co máte dělat. Bylo to drsné,“ vypověděl podle Associated Press.

Muž posléze podstoupil zdravotní prohlídku, aby pak mohl být předán kolumbijským imigračním úřadům. Ty jej pošlou zpět na Dominiku.