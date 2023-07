Na pevnou zemi se v úterý v mexickém přístavu po téměř třech měsících postavil australský námořník Timothy Shaddoc. Než ho náhodou zachránila rybářská loď, unášely jeho poškozené plavidlo oceánské proudy.

Timothy Shaddock byl na své poškozené lodi uvězněný v Pacifiku dva měsíce | Foto: ČTK

Na moři jako doma. I proto se Timothy Shaddoc, padesátník z australského Sydney, v dubnu rozhodl, že na svém malém katamaránu Aloha Toa vypluje ze severozápadu Mexika do šest tisíc kilometrů vzdálené Francouzské Polynésie, uvedla CNN. „Zkrátka miluju plavbu a lidi na moři. Oceán je v nás a my jsme oceán,“ hledal odpověď na otázku, proč vlastně na tak dlouhou plavbu vyrazil, podle australské stanice ABC.

Australan a jeho pes strávili dva měsíce na moři. Zachránila je rybářská loď

Pevninu viděl Shaddock naposledy koncem dubna. Po několika týdnech přišla bouře, plavidlo poničila a on přišel o elektroniku i možnost vařit. Katamarán, nalezený nakonec bez plachty, pak už jen unášely vlny Pacifiku.

On i jeho pes Bella přežívali díky dešťové vodě a lovu ryb. „Snědl jsem opravdu hodně tuňákového sushi,“ poznamenal námořník pro CNN. „Bylo spoustu, spoustu, spoustu špatných dnů a hodně dobrých dnů. Nejhorší asi byla únava,“ dodal Shaddock podle ABC.

Expert na oceánské přežití Mike Tipton řekl australské stanici 9news, že námořníkův šťastný konec byl jen zčásti dílem štěstí. „Je to kombinace štěstí a dovedností. Žijete prakticky ze dne na den a musíte zůstat ve velice pozitivním nastavení, abyste tak těžkou zkoušku vůbec přestáli a nevzdali to. A právě v tom mohl pes námořníkovi velmi pomoci. Možná to byl dokonce rozhodující faktor. Stejně důležité ale je mít plán, šetřit si vodu a potravu. To je skutečné tajemství přežití na dlouhé výpravě,“ vysvětloval Tipton.

Jiného člověka uviděl Shaddock poprvé po třech měsících na moři, když jeho katamaran asi 1930 kilometrů od pevniny zpozorovala helikoptéra z rybářské lodi María Delia. Pilot mu nejprve shodil něco k pití a pak odlétl, aby se vrátil s rychlým člunem, popsala ABC.

Zdroj: Youtube

Posádka trosečníkovi a jeho psovi poskytla ošetření, jídlo a pití a v úterý s ní připlul do mexického přístavu Manzanillo. „Je mi o moc líp, než mi bylo před pár dny. Jsem velmi vděčný kapitánovi a rybářské společnosti, kteří mě zachránili. Jsem naživu a vážně jsem si nemyslel, že se mi to podaří,“ řekl vyzáblý, zarostlý, ale dobře naladěný námořník.

O „mořského“ psa se postarají námořníci

Plánuje se vrátit do Austrálie a těší se na setkání s rodinou. Na moře se podle svých slov ještě určitě vrátí. Bellu si velmi oblíbila posádka lodi, která ho zachránila. „Přidala se ke mně v Mexiku. Třikrát jsem se pro ni pokoušel najít domov, ale pokaždé se za mnou vrátila na moře. Teď jsem ji nechal jednomu z námořníků. Moc si ji oblíbili. Slíbil, že se o ni dobře postará,“ uvedl Shaddoc.

Zdroj: Youtube

Stanice také uvedla. že María Delia byla zřejmě na své poslední plavbě. Loď má víc než padesát let, a ve flotile, kterou společnost modernizuje, je nejmenší. „Pokud to tak dopadne, rozloučila se naprosto úžasně - záchranou lidského života,“ řekl majitel rybářské firmy Antonio Suarez.