Před šedesáti lety došlo v kansaském městečku Holcomb k brutální vraždě čtyřčlenné rodiny, kterou chladnokrevně spáchali dva mladí lupiči. Jejich případ zaujal amerického reportéra a spisovatele Trumana Capota, jenž podle něj sepsal jednu ze svých nejznámějších knih. Nakonec však musel řešit vnitřní spor, protože se s jedním z pachatelů přátelsky sblížil.

Perry Edward Smith a Richard Hickock.

"Nechtěl jsem mu ublížit. Vždycky mluvil tiše a přátelsky. Myslel jsem, že je to velmi milý pán. Myslel jsem si to až do okamžiku, kdy jsem mu podřízl hrdlo."