Konečně debata hodná amerických prezidentských voleb. Tak hodnotí komentátoři v USA druhou a poslední debatu hlavních kandidátů ve volbách o hlavu nejmocnějšího státu světa.

Přispělo k tomu i to, že organizátoři debaty oznámili předem, že v případě překřikování se soupeřů, jak tomu bylo v první debatě, jsou připraveni vypínat tomu, kdo nebude na řadě, mikrofon.S podrážděním na to reagoval prezident Donald Trump. Podle prvních hodnocení i jemu toto pravidlo prospělo a on se mohl ukázat v lepším světle, než při katastrofální dojem budící první debatě.

„Kdokoliv je odpovědný za tolik úmrtí, by neměl zůstat prezidentem Spojených států,“ uvedl směrem k Trumpovi jeho demokratický protikandidát, bývalý viceprezident Biden. Trump na rozdíl od Bidena, který nevyloučil ani další uzavírání ekonomiky, průběh nákazy bagatelizoval.

A prohlásil, že nejhorší část pandemie mají USA za sebou a další uzavírání ekonomiky si nemohou dovolit. „Učíme se s tím žít. Nemáme jinou možnost,“ uvedl Trump.

V Trumpův neprospěch vyzněla podle analytiků také ta část debaty, která se dotkla toho, že Donald Trump neplatil v minulých letech vůbec žádné, nebo zcela minimální daně. Trump informaci, s níž přišel deník The New York Times, kategoricky popřel. „Co skrýváte?“ zeptal se ale Trumpa Biden. A vyzval ho ke zveřejnění daňových přiznání, což Trump dlouhodobě odmítá. Biden, kterého naopak Trump obvinil, že získal v minulosti peníze ze strany Ruska, jako důkaz své neviny zveřejnil daňová přiznání za posledních 22 let. „V životě jsem si nevzal ani cent z žádného cizího zdroje,“ dodal Biden.

Tvrdá slova padla také v části, která se věnovala situaci afroamerické menšiny v USA. „Jste nejrasističtějším z prezidentů, které jsme v novodobých dějinách měli,“ uvedl na Trumpovu adresu Biden. „Žádný prezident pro Afroameričany neudělal víc než já,“ odvětil na to Trump.

Současný prezident výrazněji zabodoval jen v oblasti ekonomiky, kde mohl vcelku po pravdě prohlásit, že až do koronavirové nákazy, nebo-li jak řekl „čínského moru“, se hospodářství USA pod jeho vedením dařilo.

Biden opět lepší

Podle prvních ohlasů byla debata vyrovnanější než minule. Biden ale podle většiny průzkumů opět jasně zvítězil. Podle průzkumu publikovaného CNN udělal Biden lepší dojem na 53 procent diváků debaty, zatímco Trump jen na 39 procent. Pozorovatelé se však shodují, že Trump má stále šanci náskok Bidena, který je mezi osmi a deseti procenty hlasů, ve finále kampaně stáhnout, nebo dokonce vymazat.