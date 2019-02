Po čtvrtečním jednání v hanojském hotelu Metropole, které se protáhlo asi o půl hodiny, odjel Kim Čong-un do hotelu Melia. Místo schůzky následně opustil i americký prezident. U společného oběda se tak již oba státníci nesešli. "V tuto chvíli nebylo dosaženo dohody," informovala na twitteru mluvčí Bílého domu Sarah Sandersonová.

"To je zajímavá otázka. Rád bych na ni slyšel odpověď. Není to špatný nápad," reagoval Trump na dotaz jednoho z novinářů, který se Kima zeptal, zda by mohly mít Spojené státy zastoupení v Pchjongjangu. Kim následně tuto možnost označil za "vítaný nápad".

Podle amerického prezidenta se však dnešní rozhovory soustředily na proces odstranění zbraní z Korejského poloostrova. Vůdce KLDR prohlásil, že by na summit s Trumpem nepřijel, kdyby nebyl připraven slib denuklearizace Korejského poloostrova splnit.

"Kdybych to nebyl ochoten udělat, tak bych tu nebyl," odpověděl Kim na dotaz jednoho z amerických reportérů, zda je ochoten podniknout kroky k denuklearizaci. Když se ho však další reportér zeptal, zda je pro to připraven učinit konkrétní kroky, zareagoval vyhýbavě s tím, že jednání ještě neskončilo.

Podle agentury AP byl severokorejský diktátor rovněž postaven před otázku, zda s Trumpem hovořili o lidských právech, z jejichž rozsáhlého porušování je Kim Čong-un obviňován. Trump ale dotaz zodpověděl místo něho. "Mluvíme o všem," řekl novinářům.

Dotaz zahraničního novináře

Světové agentury si všimly také toho, že Kim pravděpodobně poprvé odpověděl na dotaz zahraničního novináře, konkrétně reportéra amerického listu The Washington Post Davida Nakamury. Ten se ho před jednáním obou státníků zeptal, zda věří v dosažení dohody. "Na to, abych odpověděl je brzy, ale nejsem pesimistický," uvedl severokorejský vůdce.

I asked and an interpreter translated. Kim Jong Un answered in Korean and it was translated to English. https://t.co/bzoxoWb213 — David Nakamura (@DavidNakamura) 28. února 2019

Kim a Trump spolu dnes nejprve jednali asi půl hodiny mezi čtyřma očima a poté se odebrali k jednání v širším kruhu s poradci. Oběd se však nekonal a vzhledem k posunu Trumpovy tiskové konference z 9:50 na 8:00 SEČ není podle CNN pravděpodobné, že by podepsali společnou deklaraci.