Trump a Kim prolomili ledy, po soukromém jednání je doplnily i jejich týmy

Moment, na který čekal doslova celý svět, konečně nastal. Americký prezident Donald Trump a severokorejský vůdce Kim Čong-un se poprvé setkali tváří v tvář a dlouze si třásli rukama, načež strávili přesně 22 minut v soukromém rozhovoru.

Oba muži se po četných slovních přestřelkách potkávají poprvé v historii. Mnohem spontánněji zapůsobil v ostře sledovaném momentu americký státník, který svůj protějšek přátelsky poplácal po pravé ruce.

President Trump and Kim Jong Un just shook hands ahead of their historic summit. It’s the first time leaders of the US and North Korea have met. https://t.co/BgPzibxRbB pic.twitter.com/ZLOliWZUgZ — CNN Breaking News (@cnnbrk) 12. června 2018

Velikost okamžiku umocnily v pozadí naskládané vlajky USA a KLDR, jež byly naskládány do řady, kde jedna střídá druhou.



Chvíli poté začal první bod programu – soukromá schůzka. Oba aktéři summitu hovořili za zavřenými dveřmi a pouze v přítomnosti dvou tlumočníků 22 minut, poté pokynuli novinářům z přilehlého balkónu.

Úspěch navíc oba – způsobem sobě vlastním – předpovídali ještě před samotným začátkem. "Cítím se skvěle. Budeme mít velkou diskusi a budeme nesmírně úspěšní," komentoval do kamer první setkání Donald Trump.



"Nebylo jednoduché se sem dostat," reagoval Kim Čong-un. "Byly tam určité překážky, ale my je překonali a jsme tady."

Tabletop. Trump says "…together we will get these issues taken care of." (Not sure the condescension will translate.) #TrumpKimSummit pic.twitter.com/AWV3gwpMNd — Ankit Panda (@nktpnd) 12. června 2018

Jen moment poté, co úvodní část summitu skončila, pak americký prezident prohlásil, že vše se vyvíjí "velmi dobře". Ihned také dodal, že s Kimem nyní mají "skvělý vztah".Nyní je na řadě rokování, v němž se k prvním mužům svých zemí připojí i jejich týmy. Probírat se bude nejen jaderné odzbrojení KLDR, ale také případná americká ekonomická výpomoc či mír mezi Severní či Jižní Koreou.

Tým prezidenta USA na summitu tvoří ministr zahraničí Mike Pompeo, poradce John Bolton a vedoucí Bílého domu John Kelly. Připojit by se měla i tisková mluvčí Sarah Sandersová. Na opačné straně sedí ministr zahraničí KLDR Ri Jong-ho, Kimův bratr a "pravá ruka" Kim Jong-čchol a Ri So-jong, bývalý ministr zahraničí a současný severokorejský diplomat.



Zatímco je schůzka vůdce s prezidentem pro většinu světa vysoce sledovanou událostí, cenzurou utiskované zpravodajství v Severní Koreji vypouští mezi občany jen velmi omezené informace. Web britské BBC připomíná, že v Indexu světové svobody tisku patří KLDR až úplně poslední pozice.

Co se zmíněných vlajek týče, ne každý je příznivcem nápadu, že by měly stát hned vedle sebe. Jeden z amerických občanů na Twitteru prohlásil: "Severokorejská vlajka je kus hnusné špíny, která představuje vládu rasistického kultu. Ten si podmaňuje, mučí a zotročuje vlastní lid. Měla by shořet, jen co se dotkne té naší, neexistuje, aby byla umístěna vedle ní."

FWIW, I think the North Korean flag is a piece of vile filth that stands for the dynastic rule of a racist cult that subjugates, tortures and enslaves it's own people. Ideally it would spontaneously combust when it even touches our flag. But nfw should it stand equal to ours. pic.twitter.com/GIhhYQenEd — Jonah Goldberg (@JonahNRO) 12. června 2018

Celý summit mimochodem vyjde singapurskou vládu zhruba na 20 milionů singapurských dolarů (přes 320 milionů korun), a to včetně útraty za hotel severokorejského vůdce.