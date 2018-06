Trump a Putin by se mohli sejít v Helsinkách, po skončení summitu NATO

Spojené státy a Rusko se dohodly na uspořádání vrcholné schůzky svých prezidentů Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ke shodě dospěly na společném setkání Putina s americkým poradcem pro bezpečnost Johnem Boltonem v Moskvě. Prezidenti by se pravděpodobně mohli sejít v Helsinkách, nebo ve Vídni.

Podle Trumpa by se oba lídři mohli sejít po skončení summitu NATO, který proběhne v polovině července v Bruselu, píše server BBC.

Schůzka se uskuteční na neutrální půdě, podle Trumpa by to mohlo být v hlavním městě Finska, Helsinkách. Spekulovalo se ale také o Vídni. Místo by mělo být upřesněno ve čtvrtek. Hlavními tématy jednání by mohla být válka na Ukrajině a v Sýrii, ale i situace na Korejském poloostrově a jaderná dohoda s Íránem.

„Prezident Trump ke mně přišel a zeptal se mě na možnost setkání mezi ním a prezidentem Putinem,“ uvedl Bolton. „Oba prezidenti, Trump i Putin cítí, že je důležité pro lídry těchto zemí se společně sejít a diskutovat o vzájemných problémech a oblastech spolupráce. Je to něco, co oba cítí. Chtějí zlepšit vztahy svých zemí a zvýšit stabilitu ve světě,“ dodal.

Putin po setkání s Boltonem vyjádřil naději na plnou obnovu vztahů, které podle něj nejsou v nejlepší kondici.

O uspořádání schůzky nejprve informoval ve středu poradce Kremlu pro zahraniční politiku Jurij Ušakov.

Šéf Bílého domu zamíří v červenci do Evropy na summit NATO, kterého se zúčastní 11. a 12. července. Den poté pak návštíví Británii. Vůdci obou mocností se sešli naposledy loni v listopadu ve Vietnamu na asijsko-pacifickém summitu.