Jednou z prvních věcí, kterou prezident Joe Biden udělá po vstupu do Bílého domu, bude, že zvedne telefon a bude volat hlavám států celého světa s jednoduchým vzkazem: Amerika je zpět, můžete se na nás opět spolehnout, píše The Washington Post a dodává, že stejně jako Trump před čtyřmi lety, i Bidenův tým má, kromě zahraničních otázek, připravenu celou řadu kroků ke zvrácení dosavadní vládní agendy, ať už ve zdravotnictví, tak například v migrační politice.

Bývalá ministryně zahraničí ve vládě Billa Clintona Madeleine Albrightová je známá svým ostrým jazykem. Na adresu současného prezidenta si nebere servítky. „Je jako stádo slonů, která za sebou zanechává nesmazatelnou stopu. Nelze jednoduše ignorovat, že kolem vás právě prošlo,“ řekla bývalá politička, která do USA přišla v roce 1939 z tehdejšího Československa ještě jako Marie Korbelová v rozhovoru pro The Financial Times. Nový prezident podle ní bude čelit obrovské výzvě.

„Musí uklidnit spojence v NATO a v Evropě, musí znovuzískat iniciativu v globální politice a v boji proti klimatickým změnám, bude muset opět vytvořit efektivní koalice, které udrží pod kontrolou ambice Číny, Ruska nebo Íránu. A především vrátit Americe identitu demokratického státu,“ vyjmenovává Albrightová. Zároveň se obává možného povolebního vývoje. Trump by podle ní mohl neuznat výsledky voleb a využít k tomu i nejvyšší soud.

I další známé jméno ze střední Evropy podporuje Joea Bidena. Právník a bývalý americký velvyslanec ve Švédsku Mark Brzezinski je synem Zbigniewa Brzezinského, polského emigranta a šedé eminence americké zahraniční politiky za demokratických prezidentů Cartera a Obamy. „Když slyším, jak prezident Trumpa při svým projevem během kampaně ponižuje lidi kvůli jejich jménu nebo handicapu – můj otec měl v dětství obrnu – je pro mě těžké představit si někoho, koho bych mohl já nebo můj otec podporovat méně než Trumpa. Napravit tuto nezdravou atmosféru bude ten nejtěžší úkol pro nového prezidenta,“ řekl pro polský deník Gazeta Wyborzca významný člen Bidenova volebního štábu.