„Ta možnost tu je,“ odpověděl mluvčí jihokorejského prezidenta na tiskovém brífinku v Soulu na otázku, zda je deklarace ukončení války součástí agendy summitu. Konflikt, který mezi Severní a Jižní Koreou probíhal mezi lety 1950 až 1953, skončil pouze příměřím a válka, při které zahynulo přes půl milionu vojáků zhruba 2,5 milionu civilistů bylo zraněno či zabito, tak formálně trvá dodnes.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov však sdělil, že problém Korejského poloostrova nemá rychlé řešení. USA se podle něj před summitem obrátily na Rusko a požádaly o radu. OSN by podle Lavrova měla zrušit část sankcí, jež komplikují vztahy mezi Pchjongjangem a Soulem.

Likvidace jaderných zbraní

Trump a Kim se sejdou už k druhé vzájemné vrcholné schůzce ve středu a ve čtvrtek v Hanoji. Historicky první summit úřadujícího amerického prezidenta a vůdce KLDR se uskutečnil před osmi měsíci v Singapuru. Oba státníci se tehdy dohodli, že budou usilovat o úplné jaderné odzbrojení Korejského poloostrova. Poněkud vágně formulovaná dohoda však zatím nepřinesla významné výsledky.

'Expectations for the 2nd North Korea-U.S. Summit and Our Roles' from the Opening Remarks by President Moon Jae-in (@moonriver365) at Meeting with His Senior Secretaries on Feb. 25, 2019 pic.twitter.com/LDYiu1eehI — The Office of President Moon Jae-in (@TheBlueHouseENG) 25. února 2019

Americký prezident v neděli na setkání s guvernéry jednotlivých států USA v Bílém domě řekl, že je spokojen, dokud Severní Korea nepokračuje ve zkouškách raket. „Nespěchám. Nechci na nikoho tlačit,“ řekl šéf Bílého domu. „Jenom nechci (raketové) zkoušky. Dokud nejsou žádné zkoušky, jsem spokojený,“ dodal Trump. Svůj šestý a zatím poslední jaderný test Pchjongjang provedl v září roku 2017.

Na twitterovém účtu si Trump zároveň znovu neodpustil komentář na adresu kritiků. „Je vtipné sledovat lidi, kteří roky selhávali a nedosáhli ničeho a teď mi radí, jak mám vyjednávat se Severní Koreou. I tak děkuji!,“ napsal prezident, který má podle svých slov s Kimem „velmi, velmi dobrý vztah“.

So funny to watch people who have failed for years, they got NOTHING, telling me how to negotiate with North Korea. But thanks anyway! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24. února 2019

Výroky amerického prezidenta tak podle agentury Reuters naznačují, že je jeho administrativa otevřena hledání nové dohody. Ministr zahraničí USA Mike Pompeo ale v neděli televizi Fox News sdělil, že Severní Korea stále ještě musí podniknout „pevné kroky“ směrem k denuklearizaci a po setkání v Hanoji by mohl být potřeba ještě další summit.

Chairman Kim realizes, perhaps better than anyone else, that without nuclear weapons, his country could fast become one of the great economic powers anywhere in the World. Because of its location and people (and him), it has more potential for rapid growth than any other nation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24. února 2019

Během soukromého rozhovoru Pompeo podle deníku The New York Times prohlásil, že by bylo štěstí, kdyby Pchjongjang souhlasil alespoň se 60 procenty požadavků, které mu Spojené státy předložily. „Stále by to bylo více, než čeho dosáhla jakákoli jiná vláda,“ dodal. Ministerstvo zahraničí se však oficiálně vyjádřit odmítlo.

Vlakem do Hanoje

Kim Čong-un cestuje do Vietnamu vlakem přes Čínu a dorazit by měl v úterý ráno. Před summitem s Trumpem se sejde s vietnamským prezidentem a dalšími vysokými činiteli. Trump do Vietnamu dorazí v úterý večer. S vietnamským prezidentem Nguyenem Phu Trongem se sejde ve středu ráno.