Během prezidentské kampaně v roce 2016 a do nástupu do Bílého domu měl Donald Trump a nejméně 17 jeho spolupracovníků kontakty s Rusy, s investigativním serverem WikiLeaks nebo s jejich prostředníky. Napsal to dnes list The New York Times na základě analýzy veřejně dostupných informací a soudních dokumentů. Americká média v sobotu komentují i uvolnění financí na provoz vládních úřadů. Ústupek prezidenta Trumpa považují za pokořující porážku.

Analýza amerického deníku má doložit tvrzení amerických tajných služeb, že ruská rozvědka během volební kampaně ukradla velký počet e-mailů ze serverů americké Demokratické strany, aby ve volbách podpořila Trumpa v souboji s protikandidátkou Hillary Clintonovou. Elektronickou poštu měly ruské tajné služby přímo nebo přes prostředníky předat serveru WikiLeaks, který ji zveřejnil.

Roli v těchto operacích měl sehrát Trumpův dlouholetý spojenec a politický manažer Roger Stone, kterého v pátek zatkli agenti FBI. Soud Stonea obvinil z maření vyšetřování, ovlivňování svědka a z opakovaného lhaní Kongresu. Pak byl propuštěn na kauci.

Donald junior

The New York Times v dnešním článku prezentoval podrobnou časovou osu s vyznačením jednotlivých kontaktů s Ruskem od června 2016 do Trumpovy inaugurace předloni v lednu. Mělo jich být více než sto.

Donald Trump and his associates had more than 100 contacts with Russians and WikiLeaks before the inauguration, a Times analysis found. Here's who met with whom, and when. https://t.co/Uc8ALsBBl5 — The New York Times (@nytimes) January 26, 2019

Mezi jmény, která se v seznamu objevují, je kromě Trumpa samého řada osob obviněných či už odsouzených v souvislosti s údajným vměšováním Ruska do amerických prezidentských voleb. Nejpilnější v kontaktech s Rusy byli podle přehledu prezidentův nejstarší syn Donald, bývalý Trumpův osobní právník Michael Cohen a právě Stone.

S ruskými občany udržovali prý jmenovaní lidé kontakty osobně, telefonicky, prostřednictvím textových zpráv a elektronické pošty nebo privátními kanály twitteru. Prezident Trump měl údajně takových kontaktů šest, týkaly se jeho styků s ruskými podnikateli nebo souvisely s jeho zájmem postavit v Moskvě mrakodrap Trump Tower.

Porážka ve sporu o finance

Kromě závěrů vyšetřování komentují sobotní vydání amerických médií i rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa ustoupit požadavkům demokratické opozice a obnovit dočasně financování vládních úřadů. Označují ho za pokořující porážku.

Trump po více než měsíčním blokování vládních financí, a tedy i výplat pro 800 tisíc státních zaměstnanců, v pátek rezignoval a vyhověl demokratům žádajícím obnovení toku peněz. Ustoupil i přesto, že žádnou protislužbu nedostal - demokraté stále odmítají vydat z rozpočtu 5,7 miliardy dolarů (skoro 130 miliard korun) na stavbu jižní hraniční zdi, kterou Trump požaduje už z dob volební kampaně.

„Trump opakovaně tvrdil, že od úspěchů jeho vlády bude národ unaven. Tak teď si od únavy odpočine,“ napsal dnes jízlivě list The New York Times, který prezidentův ústupek označil za „zraňující porážku“. Deník The Washington Post upozornil, že šéf Bílého domu za bolestné rozhodnutí nedostal absolutně nic. „Kapitulací se dostal na pokořující dno svého úřadování,“ napsal list.

Zatímco liberální média se předhánějí v oslavě Trumpovy očividné prohry, mediální tábor prezidentových stoupenců Trumpa hájí. Podle komentátora stanice Fox News Seana Hannityho, který je považován za neoficiálního Trumpova poradce, prezident prokázal své vůdcovství. „Povznesl se nad stranické hašteření ve washingtonské žumpě a nabídl státním zaměstnancům úlevu, aniž by zrušil slib zabezpečení hranic,“ řekl Hannity.

Good news for George Herbert Walker Bush: As of today, he is no longer the biggest wimp ever to serve as President of the United States. — Ann Coulter (@AnnCoulter) January 25, 2019

Konzervativní komentátorka Ann Coulterová nicméně na twitteru napsala, že „přišly dobré zprávy pro George Bushe staršího: teď už není on ten největší moula, co kdy seděl v Bílém domě“.

Boj neskončil

Trump podle médií nebyl do poslední chvíle rozhodnut, zda ústupek udělá. Viceprezident Mike Pence a poradce Jared Kushner, prezidentův zeť, údajně navrhovali vyhlásit stav nouze, který by umožnil financovat stavbu zdi bez souhlasu Kongresu. Ještě když se připravovalo páteční prohlášení v Bílém domě, poradci nevěděli, co hlava státu vlastně řekne, napsala agentura Reuters.

Podle prezidentské kanceláře ale boj ještě neskončil. Trump obnovil financování vlády na tři týdny a dal najevo, že pokud nebude dohoda o ochraně hranic na stole, vládní účty zase zavře. Komentátoři televize CNN ale soudí, že Bílý dům k takovému kroku nejspíš nenajde odvahu. Když Trump před Vánocemi tok financí zablokoval, neschvalovaly tento krok téměř dvě třetiny Američanů. Příští rok přitom chce Trump obhajovat svůj mandát.

BUILD A WALL & CRIME WILL FALL! pic.twitter.com/a0G7GWi74k — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2019

Obliba prezidenta během rozpočtové krize klesla "pod chudokrevných 40 procent", píše Reuters. Na Pelosiovou, svou hlavní soupeřku, se ale Trump prý nezlobí. "Je pevná a tvrdohlavá, vzbuzuje respekt," řekl prezident v soukromí o šéfce dolní sněmovny.