Trump čelí kritice. Na summitu salutoval severokorejskému generálovi

Na videu představuje Kim Čong-un americkému prezidentovi nejvyšší představitele KLDR, kteří byli součástí severokorejské delegace. Když přišla řada na tříhvězdičkového generála a Trump se mu chystal podat ruku, severokorejský vojenský představitel zasalutoval. Trump mu salutování oplatil a poté si potřásli rukama.

Tento rozpačitý moment vyvolal ve Spojených státech v některých kruzích minimálně pobouření. Přece jen jsou USA a Severní Korea technicky stále ve válečném stavu.

Newly released video from North Korean state media shows US President Trump returning a salute to a North Korean general during the summit in Singapore https://t.co/ayan3uBMle pic.twitter.com/1SztB4xrMA