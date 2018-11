Trump chce na hranice s Mexikem poslat 15 tisíc vojáků, bojí se migrantů

Bezpečnost hranice USA s Mexikem by mohlo posílit 15 tisíc vojáků. Chce je tam poslat americký prezident Donald Trump. Obává se totiž migrantů ze zemí Střední Ameriky, kteří mají namířeno do Spojených států. Migrační politika je jeho prioritou před volbami do Kongresu, které proběhnou příští týden.

dnes 06:32 SDÍLEJ:

Pentagon dříve tento týden oznámil, že k hranicím vyšle 5200 vojáků. Uvolnit může maximálně sedm tisíc lidí. Na příchod karavany migrantů se připravují i ozbrojení protiimigrační aktivisté, píše CNN. ČTĚTE TAKÉ: K hranicím USA míří kolona migrantů. Pošlu tam armádu, varoval Trump Trump ve středu během tiskové konference v Bílém domě prohlásil, že "můžeme vyslat až něco mezi 10 tisíci až 15 tisíci příslušníky armády". Ti by podle něj mohli posílit pohraniční a imigrační policii. "Nikdo neprojde," dodal Trump. Americká armáda se u hranic s Mexikem již nachází ve svých posádkách, je zde na dva tisíce vojáků. CNN dodává, že zde bude mít americká armáda více příslušníků než v Iráku. Dvě karavany středoamerických migrantů, kterou nyní podle odhadů tvoří asi sedm tisíc lidí, jsou v současnosti asi měsíc pěší cesty od americké hranice. Většina z nich přitom pochází z Hondurasu, kde vládne chudoba a násilné gangy. ČTĚTE TAKÉ: Trump přitvrzuje vůči migrantům. Na mexickou hranici pošle tisíce vojáků Mexické úřady přitom nabídly migrantům, kteří si v zemi zažádají o azyl, dočasná pracovní povolení, ubytování, zdravotní péči a pro děti také možnost navštěvovat školy. Podmínkou je, že zůstanou v jihomexických státech Chiapas a Oaxaca. Nabídku již přijalo přibližně 1700 běženců, tisíce dalších však pokračují na své pouti k hranicím Spojených států. Trump se bojí prohry Téma před americkými volbami do Kongresu v USA doslova vře. Podle kritiků se Trump pouze snaží téma migrace vyhrotit před klíčovými volbami do Kongresu, které proběhnou 6. listopadu. Vyostřenou rétorikou navíc přispívá k rozdělení společnosti a vytváří dusnou atmosféru. Mnozí republikáni po vzoru svého prezidenta s oblibou demokraty obviňují z toho, že chtějí migrantům z Jižní a Střední Ameriky otevřít hranice a označují je za kriminální hrozbu. Volby, ve kterých své křeslo obhajují všichni členové Sněmovny reprezentantů a třetina senátorů, jsou považovány za referendum o Trumpovi. Podle průzkumů je velice pravděpodobné, že republikáni ztratí většinu. V případě výhry demokratů by to totiž mohlo otevřít cestu k otevření vyšetřování Trumpových afér. ČTĚTE TAKÉ: Trump přitvrzuje vůči migrantům. Na mexickou hranici pošle tisíce vojáků





Autor: Pavel Kopecký