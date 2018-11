Trump doufá ve spolupráci s demokraty. Nesmí však vyšetřovat jeho aktivity

Na tiskové konferenci označil Donald Trump výsledky voleb jako „neuvěřitelný den“ pro jeho republikány. Ačkoli ještě nejsou stále známy konečné výsledky voleb, je jasné, že demokraté získali většinu v Sněmovně reprezentantů a republikáni si nejen udrželi převahu v Senátu, ale ještě zde posílili. Republikánské zisky v Senátu podle Trumpa převážily ztráty v dolní komoře.

Trump však věří, že v některých oblastech je dohoda mezi oběma tábory možná. „Myslím, že existuje dobrá šance, že se to stane,“ odpověděl šéf Bílého domu na otázku, zda nyní demokraté a republikáni dokážou spolupracovat. Trump se domnívá, že by mohl s demokraty nalézt společnou řeč například v rozvoji ekonomiky, obchodní politiky, budování infrastruktury nebo ve snaze snížit ceny léků na předpis.

Během tiskové konference rovněž ocenil možnou budoucí předsedkyni sněmovny Nancy Pelosiovou, která podle něj tvrdě pracuje a tento post si zaslouží. Řekl, že Pelosiová v telefonním rozhovoru s ním vyjádřila touhu spolupracovat.

Prezident Trump nicméně už v okamžiku, když začalo být jasné, že republikáni přijdou o Sněmovnu reprezentantů, varoval demokraty, aby se ani nepokoušeli vyvolat v dolní komoře vyšetřování jeho nejrůznějších aktivit. Pohrozil, že v takovém případě dojde k zablokování legislativních procesů.

Demokraté nyní obsadí pozice ve vedení výborů Sněmovny. Mohou tak začít prošetřovat prezidentova daňová přiznání, případné obchodní konflikty zájmů a jeho údajnou spolupráci s Ruskem během předvolební kampaně v roce 2016.

„Pokud si demokraté myslí, že budou plýtvat penězi daňových poplatníků, aby nás vyšetřovali na úrovni Sněmovny reprezentantů, tak my budeme nuceni zvážit jejich vyšetřování za všechny ty úniky utajovaných informací a mnoho dalšího na úrovni Senátu. Tuto hru mohou hrát dva,“ napsal Trump na twitteru.

If the Democrats think they are going to waste Taxpayer Money investigating us at the House level, then we will likewise be forced to consider investigating them for all of the leaks of Classified Information, and much else, at the Senate level. Two can play that game!