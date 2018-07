Gabriel: Trump chce peníze na tažení? Chtějme po něm peníze na uprchlíky

Na Spojené státy pod Donaldem Trumpem se nedá spoléhat. Chce v Německu změnit režim. Řekl to bývalý německý ministr zahraničí Sigmar Gabriel v reakci na nedávnou poznámku amerického prezidenta, že Německo je ruským rukojmím a mělo by zvýšit výdaje na obranu.

Trump v tomto týdnu ještě před zahájením summitu NATO v Bruselu prohlásil, že Německo neplní své sliby o navyšování výdajů na obranu v rámci NATO. Minulý měsíc zase pronesl, že se "německý národ odvrací od své vůdkyně, přičemž už tak křehkou vládní koalici ohrožuje přístup k migraci". Rozhodnutí umožnit příchod milionů migrantů do Evropy zhodnotil jako velkou chybu.

Bývalý ministr zahraničí a současně bývalý předák německých sociálních demokratů Sigmar Gabriel v rozhovoru s agenturou DPA uvedl, že Německo musí docílit toho, aby na Trumpovy výroky zazněla "jasná, pevná a především v rámci Evropy jednotná odpověď".

"Každý náš ústupek vůči němu, každý náš pokus se mu zavděčit vede jen k tomu, že udělá další krok. To musí skončit," prohlásil Gabriel. Dodal, že Evropa by měla chtít po Spojených státech například to, aby jí proplatily výdaje, které jí vznikly v souvislosti s přijetím běženců.

"Pokud po nás chce Trump miliardy dolarů vynaložené na americká vojenská tažení, my musíme požadovat, aby nám Spojené státy vrátily miliardy vynaložené na přijetí uprchlíků, které vytvořila neúspěšná vojenská intervence USA v Iráku," dodal Gabriel.