Trump otočil. Chce zakázat úpravy pušek na samopaly

Americký prezident Donald Trump chce omezit prodej automatických pušek. Jeho nové nařízení by se mělo týkat zbraně se kterou loni v září střelec na country koncertě v Las Vegas zavraždil 58 lidí a 500 zranil. Díky legální úpravě pomocí takzvaného bump-stock mechanismu totiž lze, aby poloautomatická zbraň fungovala jako plně automatický samopal.

Donald Trump při návštěvě vojenské školy v roce 2015.Foto: Facebook/Citizens in Support of the Constitution