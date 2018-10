Trump chce zastavit karavanu migrantů. Na hranice pošle 800 vojáků

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje vyslat na hranici s Mexikem nejméně 800 nových vojáků. Pohraničníkům by měli pomoci zastavit karavanu migrantů, kteří do Spojených států směřují z Hondurasu, Guatemaly či Salvadoru. Podle deníku Washington Post dokonce uvažuje o úplném uzavření hranice.

Americký ministr obrany James Mattis by mohl příkaz k vyslání nový jednotek k jižní hranici podepsat již během dnešního dne. Podle televize CNN zbývá doladit už jen několik posledních detailů, včetně přesných úkolů, které budou mít nové posily na starost. Není zatím jasné, odkud by měli být vojáci převeleni.

Nových zhruba 800 příslušníků ozbrojených složek mělo sloužit zejména jako podpora civilním autoritám. Neočekává se, že by měli přicházet do pravidelného kontaktu s migranty. „Pokud budou ozbrojení, bude to čistě pro potřeby sebeobrany,“ uvádí stanice s odkazem na neupřesněný zdroj z řad vládních úředníků.

To those in the Caravan, turnaround, we are not letting people into the United States illegally. Go back to your Country and if you want, apply for citizenship like millions of others are doing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25. října 2018

Rozhodnutí Pentagonu je podle CNN důsledkem zvyšujícího se tlaku ze strany Bílého domu a prezidenta Trumpa, který opakovaně vyzval k použití armády. Vojáci by však neměli sloužit jako smrtící síla. Hraniční hlídce by měli poskytnout zejména materiál na výstavbu barikád na několika klíčových místech hranice a zajistit technickou podporu. Zároveň by měli nabízet zdravotnické služby.

Uzavření hranic

Donald Trump podle deníku Washington Post (WP) usiluje o naprosté uzavření hranice. Zákony Spojených států umožňují každému, kdo prchá před pronásledováním ve své domovské zemi a vstoupí na americkou půdu, požádat o azyl. Prezident však údajně zvažuje vydání výkonného nařízení, které by migrantům ze Střední Ameriky toto právo odebralo.

„Administrativa zvažuje širokou škálu kroků, které by přispěly k vyřešení demokraty způsobené krize a masové ilegální migrace,“ řekl WP pod příslibem anonymity zástupce Bílého domu. „Prozatím žádné rozhodnutí nepadlo. Zároveň nehodláme pašerákům a karavanám sdělovat, jaká konkrétní opatření budou nebo nebudou přijata.“

Počet uprchlíků klesá

Karavana středoamerických migrantů se podle WP v současné době nachází zhruba 80 kilometrů od hranice Mexika s Guatemalou a je nepravděpodobné, že by k území Spojených států dorazila dříve než za několik týdnů.

. @refugees is providing shelter & food to Honduran refugees & migrants in Guatemala and southern Mexico, warning that lone children are among the most vulnerable in human "caravan": https://t.co/1ATNygpP3I #WithRefugees pic.twitter.com/p3FhyXPV2N — United Nations (@UN) October 26, 2018

Podle mexických úřadů se počet uprchlíků snížil na zhruba tři tisíce lidí. Původní odhady Organizace spojených národů přitom hovořily až o 7200 migrantech. Část z nich se na území Mexika zastavila. Tamní vláda v současné době eviduje na 1700 žádostí o azyl.