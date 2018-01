Trump chtěl obraz Van Gogha. Galerie mu místo něj nabídla funkční zlatý záchod

/VIDEO/ Že si americký prezident Donald Trump potrpí na luxus, není žádným tajemstvím. Jeho rezidence, hotely, letadla jsou plná zlata a mramoru. Nyní si chtěl zkrášlit i Bílý dům. Požádal tak Guggenheimovo muzeum v New Yorku, zda by mu zapůjčilo obraz od Vincenta van Gogha. Neuspěl. Místo toho mu jedna z nejznámějších galerií moderního umění nabídla zlatou toaletu. Nutno podotknout, že plně funkční.

Vedení muzea zaslalo do Bílého domu zdvořilou, ovšem zcela jasnou odpověď. „Je nám líto, že nemůžeme vyhovět vaší žádosti o zapůjčení obrazu od Vincenta Van Gogha do soukromého bydlení pana prezidenta a jeho ženy Melanie Trumpové,“ citoval vyjádření muzea The Washington Post.

Místo obrazu od slavného nizozemského malíře „Krajina pod sněhem“ z roku 1888, na kterém je vykreslen muž v černém klobouku na procházce v Arles ve Francii se svým psem, nabídla kurátorka Nancy Spectorová prezidentskému páru zajímavou „alternativu“ – 18karátovou plně funkční zlatou toaletu.

Krajina pod sněhem od Vincenta van Gogha. Foto: Wiki Commons (Public domain)

Originální dílo s názvem „Amerika“ vytvořil italský sochař Maurizio Cattelan jako paralelu „amerického snu“. Kritici nejluxusnější mísu považují za „špičkovou satiru zaměřenou na přebytek bohatství v USA“. „Ať už jdete na oběd za 200 dolarů nebo na hotdog, výsledek je stejný,“ řekl při představení svého díla Cattelan.

„Pokud by prezident a první dáma měli zájem o její instalaci, je dílo k dispozici,“ uvedla v mailu Spectorová. Zda tím chtěla Trumpovi, který je podle aktuálního průzkumu nejméně oblíbeným americkým prezidentem v historii země, něco naznačit, kurátorka neprozradila. V ironii však dodala, že i když je dílo „velmi cenné a křehké, poskytne muzeum Trumpovým všechny potřebné rady a podklady pro jeho instalaci a údržbu“.

Kritikou současného prezidenta USA se však Spectorová netají.

Sám Cattelan byl ochotný domluvit dlouhodobou půjčku. Na dotaz, proč dílo nabídl právě Trumpovi, sedmapadesátiletý umělec odpověděl: „Jaký je smysl našeho života? Všechno se zdá být absurdní, dokud nezemřeme. Až poté to dává smysl.“ Jeho díla se prodávají za miliony dolarů.

Bílý dům se k celé záležitosti podle podle amerických médií nevyjádřil.

Trump luxusní věci preferuje. Je však otázkou, zda by ocenil zlatý záchod, který už před ním používali jiní. A to i návštěvníci newyorského Guggenheimova muzea, kteří ho mohli využít bez zvláštního příplatku. Vše bylo zahrnuto v ceně vstupenky. Záchod měl vlastní ochranku, která po každé „potřebě“ kontrolovala, zda je dílo v pořádku. Každých patnáct minut pak personál očistil záchod vlhčenými ubrousky.

Je běžné, že si americké hlavy státu a první dámy půjčují slavná umělecká díla, aby si vyzdobili oválnou kancelář v Bílém domě či prezidentskou rezidenci. Kennedyovi měli zapůjčený obraz „The Smoker (Kuřák)“, jehož autorem je významný malíř 19. století Eugène Delacroix. Jak připomíná Washington Post, Barack Obama naopak upřednostňoval abstraktní umění, oblíbil si díla Marka Rothka či Jaspera Johnse.