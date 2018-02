Trump chtěl ukončit program na ochranu dětských migrantů. Podle soudu ale nesmí

Nejvyšší soud USA v pondělí zablokoval plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na zrušení vízového programu DACA. Ten chrání před deportaci imigranty, kteří přišli do Spojených států jako děti. Informovala o tom agentura Reuters.

Verdikt Nejvyššího soudu je reakcí na odvolání prezidentské administrativy proti rozhodnutí federálního soudu v San Franciscu, který plán na zrušení DACA dočasně zablokoval v lednu. Obdobný verdikt v únoru vynesl i soud v New Yorku.

K rozhodnutí zrušit program dospěl americký prezident na podzim loňského roku. „Pozastavení programu bude předcházet přechodná půlroční lhůta, aby mohl Kongres problém těchto přistěhovalců vyřešit trvale zákonem,“ uvedl Trump na začátku září. K ukončení DACA mělo dojít na začátku září.

Program DACA (Deferred action for Childhood Arrivals, česky Obnovitelná ochrana pro migranty příchozí v dětství) zavedl v roce 2012 bývalý prezident Barack Obama a to formou prezidentského dekretu. Opatření chrání před deportací téměř 800 tisíc ilegálních imigrantů převážně mexického původu, kteří se do Spojených států dostali ještě jako děti.

Skutečnost, že Obama změnil imigrační politiku prostřednictvím dekretu, a tedy bez schválení Kongresem, kritizovali již dříve jeho oponenti z řad republikánů. Současný americký prezident Donald Trump považuje DACA za „protiústavní“. Zrušení programu ale odmítají demokraté, kteří kvůli tomu blokují přijetí rozpočtu.