Trump: Členové NATO za obranu zaplatí o 729 miliard více. Macron to popřel

Prezident USA Donald Trump vystoupil na závěr svého působení na bruselském summitu na tiskové konferenci. Prozradil, že se mu podařilo přesvědčit spojence, aby zvýšili své výdaje na bezpečnost, a to o více než 729 miliard korun. Dodal, že si přeje světový mír, přičemž by mimo jiné vůbec nebylo špatné vypěstovat dobré vztahy s Ruskem.

Na úvod Trump vystoupil s prohlášením, že členské státy NATO se dohodly na zvýšení v poslední době tolik přetřásaného obranného rozpočtu, a to až ke stanoveným dvěma procentům HDP. Podle amerického prezidenta „dnes proběhl velký pokrok", byť by rád viděl zvýšení až ke čtyřem procentům. "NATO je silné a silné také zůstává“, uvedl.

Prohlásil, že ostatní lídři zemí Aliance se uvolili, že na bezpečnost uvolní dalších 33 miliard dolarů (729 miliard korun). Na otázku reportéra, jestli k dosažení svého cíle musely USA vyhrožovat opuštěním NATO, odpověděl, že v případě, že by se s ostatními nedohodl, by byl „velmi nespokojený“.



Tajemník NATO Jens Stoltenberg by měl údajně výslednou částku potvrdit na závěrečné tiskové konferenci, přičemž ta by se podle Trumpa mohla vyšplhat až na 883 miliard korun. Mimo jiné také americký státník řekl, že doufá v navázání dobrých vztahů s Ruskem. „Je to věc, na kterou myslí všichni lidé v místnosti,“ dodal. Na otázku, jaký má názor na případné připojení Gruzie, opáčil: "Někdy v budoucnu budou mít šanci."

K Alianci byl Trump prý přísný, ale přesto v ni věří. „NATO nyní pracuje jako dobře vyladěný stroj,“ řekl. Dokonce i Němci prý upravili časový rozpis tak, aby mohli finance uvolnit rychleji. V takovém případě by podle Trumpa byla dodávka energie od Rusů, již ve středu kritizoval, mnohem menším problémem.

Macron s vyjádřením Trumpa nesouhlasí

Mít Rusko coby hrozbu si Trump nepřeje, což je prý důvod, proč Spojené státy vkládají do obrany země tolik peněz. Například Íránci se nyní kvůli tomu chovají k USA s mnohem větší úctou, což prý podle amerického prezidenta jednou povede k tomu, že zavolají a budou se chtít dohodnout. „Teď ale cítí velkou bolest," uvedl.

…On top of it all, Germany just started paying Russia, the country they want protection from, Billions of Dollars for their Energy needs coming out of a new pipeline from Russia. Not acceptable! All NATO Nations must meet their 2% commitment, and that must ultimately go to 4%! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12. července 2018

Zajímavé je, že francouzský prezident Emmanuel Macron popřel, že by se lídři zemí dohodli na jakémkoli zvýšení výdajů, které by byly ve výsledku jiné, než předem stanovená čísla. Podle deníku The Guardian prý navíc nejmenovaní zástupci NATO vyhlásili, že finanční stránka zůstává stejná jako předtím.

Trump každopádně hlásí, že „Aliance je mnohem silnější než před dvěma dny". Nyní se vydává na dvoudenní návštěvu Velké Británie, přičemž z chystaných protestů proti své osobě si prý hlavu nedělá. „Ano, protesty budou, ale ty budou vždycky," dodal. Podle některých spojenců prý byl v průběhu čtvrtka mnohem klidnější než ve středu, kdy ostře kritizoval zmíněné Německo.

V souvislosti s návštěvou ostrovů se Trump vyjádřil i k odchodu Britů z EU. „Posledních pár dní jsem o brexitu četl hodně. Vypadá to, že se vyvíjí poněkud odlišně a s Evropskou unií se (Británie) zapojí jen částečně. Lidé volili pro vystoupení, takže bych řekl, že to nakonec udělají, možná však půjdou o něco jinou cestou. Nevím, jestli je to to, co si odhlasovali," zamyslel se.Na závěr uvedl, že si "jen přeje, aby lidé byli spokojení". Rád by také viděl, jak Británie situaci vyřeší co nejdříve. „Ať už ji vyřeší jakkoli," dodal Trump.