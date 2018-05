Trump couvá. Summit s Kim Čong-unem by mohl být v původním termínu

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že jeho setkání se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem by se mohlo přece jen uskutečnit 12. června, jak bylo plánováno. Ve čtvrtek přitom poslal Kimovi dopis, ve kterém společné setkání ruší. Informoval o tom zpravodajský server BBC News.

„Uvidíme, co se stane, mohlo by to být i dvanáctého. Teď s nimi mluvíme. Chtějí to udělat, rádi bychom to udělali,“ řekl novinářům.

Ve čtvrtek přitom Trump připravovaný summit zrušil poté, co obvinil Severní Koreu z otevřeného nepřátelství. Současně však v dopise vyjádřil naději, že se v budoucnu oba státníci přece jen sejdou.

KLDR v reakci uvedla, že je ochotná mluvit „kdykoli a jakýmkoli způsobem“. Náměstek severokorejského ministra zahraničí Kim Kje-kwan řekl, že rozhodnutí Trumpa zrušit schůzku „nesmírně politováníhodné“.

„Velmi jsme oceňovali bezprecedentní úsilí prezidenta Trumpa o uskutečnění historického severokorejsko-amerického summitu. Ještě jednou Spojeným státům říkáme, že jsme připraveni řešit problémy kdykoli jakýmkoli způsobem,“ citovala agentura KCNA z prohlášení Kim Kje-kwana.

Americko-severokorejský summit, který se měl uskutečnit 12. června v Singapuru měl být první schůzkou některého amerického prezidenta se severokorejským vůdcem v historii.

Situace mezi oběma zeměmi se zostřila poté, co KLDR pohrozila zrušením summitu kvůli společnému cvičení amerických a jihokorejských jednotek, které označila za přípravu na útok proti severu. Také prohlásila, že se nedá tlačit ke zdi, pokud jde o jaderné odzbrojení.

Když americký viceprezident Mike Pence poznamenal, že by Severní Korea „mohla skončit jako Libye“, označila ho severokorejská diplomatka Čche Son-hui za „hlupáka“ a „prohlásila, že jeho slova jsou nestoudná“. Dodala, že KLDR nebude o dialog „prosit“, a varovala před „jaderným konfliktem“, kdyby diplomacie selhala.