Ve svém příspěvku na oblíbené sociální síti Trump zdůraznil úspěchy, o které se dle vlastního názoru coby v pořadí 45. prezident USA doposud zapříčinil.

"Jak obžalujete prezidenta, který zvítězil v možná těch největších volbách všech dob, neudělal nic špatného (žádná spolupráce s Ruskem, demokraté byli ti, kdo s ním spolupracovali), má za sebou nejúspěšnější první dva roky než jakýkoli jiný prezident a je tím nejpopulárnějším republikánem ve stranické historii?" napsal Trump.

How do you impeach a president who has won perhaps the greatest election of all time, done nothing wrong (no Collusion with Russia, it was the Dems that Colluded), had the most successful first two years of any president, and is the most popular Republican in party history 93%?

V dalším tweetu pak poznamenal, že demokraty k impeachmentu vede vědomí, že v roce 2020 v prezidentských volbách nemohou vyhrát. "Příliš mnoho úspěchů," dodal Trump na svou adresu.

As I have stated many times, if the Democrats take over the House or Senate, there will be disruption to the Financial Markets. We won the Senate, they won the House. Things will settle down. They only want to impeach me because they know they can’t win in 2020, too much success!