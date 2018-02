Trump dohodl nákup dvou letadel Air Force One za téměř čtyři miliardy dolarů

Smlouva o dodání letadel nové generace Air Force One zahrnuje vývoj i výrobu dvou letadel včetně unikátních prvků, například vnitřních a vnějších schodů, velké kuchyně a dalšího vybavení, píše CNN.

"Prezident Trump se dohodl s Boeingem na smlouvě s fixní cenou za nový program Air Force One," řekl Gidley. "Díky vyjednávání pana prezidenta ušetří plátci daní více než 1,4 miliardy dolarů," dodal.

Trump prý při podpisu smlouvy požádal, aby byla nová letadla hotová nejpozději v roce 2021, ve kterém by začínalo jeho případné druhé prezidentské období. Původní plán přitom počítal s dokončením letadel až o tři roky později, tedy v roce 2024.

"Chce v tom novém letadle létat," sdělila CNN osoba přítomná na schůzce prezidenta s Boeingem.

Trump už na konci roku 2016 – tedy ještě před nástupem do funkce prezidenta – kritizoval vysoké náklady na program speciálně upravených strojů pro prezidentskou letku. „Zrušte tu zakázku!“ napsal tehdy na Twitteru. Náklady na výrobu se podle něj prý vymkly kontrole, údajně překračovaly čtyři miliardy dolarů.

Boeing is building a brand new 747 Air Force One for future presidents, but costs are out of control, more than $4 billion. Cancel order!