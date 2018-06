Trump dohody rád ruší, varuje Kima Írán. Ostatní země výsledek summitu vítají

Mezi skeptiky se řadí například Írán. Vládní mluvčí totiž varoval severokorejského vůdce Kim Čong-una s tím, že je americký prezident Donald Trump schopen dohodu obratem zrušit.

„Stojíme proti muži, který svůj podpis obratem ruší jen co nastoupí do letadla,“ uvedl podle serveru BBC Mohammad Bákir Nobacht. Ten odkazoval na víkendový summit, kdy Trump po cestě z Kanady do Singapuru stáhl svou podporu závěrečného komuniké ze summitu ekonomicky nejvyspělejších zemí G7.

"Nevím, s kým severokorejský vůdce jedná. Tato osoba není moudrým zástupcem pro USA," dodal Nobacht.

V květnu totiž Trump odstoupil od jaderné dohody s Íránem, kterou podepsal jeho předchůdce Barack Obama v roce 2015. Smlouvu, která umožnila zmírnění protiíránských sankcí výměnou za ústupky Teheránu v jeho jaderném programu, považoval za zástěrku. Podle něj byly íránské sliby lež.

Velmi pozitivně krok hodnotí Jižní Korea a jihokorejský prezident Mun Če-in, který se s Kimem setkal na začátku roku. „Obě Koreje a Spojené státy nyní napíšou novou historii založenou na míru a spolupráci,“ řekl Mun Če-in v reakci na společné prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokorejského vůdce Kim Čong-una. Podle jeho mluvčího je však ještě nutné „přesný význam a záměr Trumpových slov posoudit.“

Čína, největší diplomatický a hospodářský spojenec Severní Koreje, uvedla, že setkání „napsalo novou historii.“ "Spojené státy a Severní Korea jsou v konfliktu více než půl století," prohlásil čínský ministr zahraničí Wang Ji. Podle něj má to, že oba lídři sedí vedle sebe a vedou rovnocenné rozhovory, důležitý a pozitivní význam. „Vytváří tak novou historii, což Čína samozřejmě vítá a podporuje,“ dodal. Ministerstvo zahraničí také navrhlo, aby Spojené státy uvolnily sankce vůči KLDR.

Trump před summitem opakovaně tvrdil, že i přes vstřícné kroky Severní Koreje zatím není možné sankce vůči KLDR uvolnit. Odvolávání opatření podmínil konkrétními kroky ke zničení jaderných zbraní a k ukončení programu vývoje balistických střel.

Japonský premiér Šinzó Abe také ocenil Trumpovo „vedení a úsilí“ . Podle něj americký prezident výrazně podpořil závazek Severní Koreje o denuklearizaci. „Je to krok kupředu ke komplexnímu řešení otázek kolem celé KLDR,“ uvedl.

Výsledky vrcholného summitu vítá i Rusko. Podle náměstka ruského ministra zahraničí Sergeje Rjabkova chce být severokorejskému odzbrojení nápomocno. „Moskva je připravena pomoci s řešením severokorejského problému,“ prohlásil.

Rjabkov však také varoval, že „ďábel se skrývá v detailu“. Čím více šancí k řešení problému se naskytne prostřednictvím jednání, tím lépe, zdůraznil také.

Vyjádřil zároveň naději, že na významu opět nabudou šestistranné rozhovory o severokorejském jaderném programu. Těchto jednání se v minulosti účastnily KLDR, Jižní Korea, Japonsko, USA, Rusko a Čína.Generální tajemník OSN António Guterres .

Průlomový krok vítá i OSN. „Oba lídři se snaží najít cestu ven z nebezpečné spirály, do které se zapletli v minulém roce. Společný cíl musí být mír a ověřitelná a jasná denuklearizace poloostrova. Jak jsem oběma napsal minulý měsíc, tato cesta vyžaduje spolupráci a kompromis," řekl Generální tajemník OSN António Guterres.

I wish the US and DPRK leaders well as talks begin in Singapore. Peace and the verifiable denuclearization of the Korean Peninsula must remain the clear and shared goal. The UN stands ready to support this process in any way requested by the parties. #singaporesummit pic.twitter.com/NAxtrBRy0e