Americký Senát po několikadenním rokování rozhodl, že bývalý prezident Donald Trump není vinen z podněcování ke vzpouře v souvislosti s násilnostmi v Kongresu z 6. ledna tohoto roku. Pro odsouzení republikánského exprezidenta sice hlasovalo 57 senátorů, potřebné dvoutřetinové většiny 67 hlasů ale dosaženo nebylo.

Bývalý americký prezident Donald Trump | Foto: ČTK / ČTK

Pro Trumpovo odsouzení hlasovalo i sedm republikánů, což je v procesu impeachmentu nejvíce. Za poslední rok je to podruhé, co Trump ústavní žalobu přestál a byl osvobozen. Loni v únoru to bylo v souvislosti s údajným zneužitím funkce a mařením spravedlnosti se snahou přimět ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ke kroku politicky výhodnému pro Trumpa.