Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) nedávno specifikovalo, že i když někdo po infekci přestane být nakažlivý, neznamená to nutně, že je imunní.

Právě takovýto závěr ale ve svých příspěvcích na sociálních sítích prezentoval americký prezident. Jeho lékař Sean Conley předtím uvedl, že Trump může ukončit svoji izolaci, protože u něj už pominulo riziko nákazy dalších lidí. Zároveň nebylo jasné, zda měla hlava státu negativní test na koronavirus.

"Lékaři Bílého domu včera (v sobotu; pozn. ČTK) naprosto jednoznačně dali zelenou. To znamená, že to nemůžu dostat (imunní) a nemůžu přenášet. Velmi dobré vědět!!!" reagoval šéf Bílého domu.

A total and complete sign off from White House Doctors yesterday. That means I can’t get it (immune), and can’t give it. Very nice to know!!!