Něco takového se nedělá ani mezi nepřáteli, ale mezi spojenci už vůbec ne. Atentát na íránského generála Kásema Solejmáního provedený bezpilotními letouny americké armády se odehrál na spojenecké irácké půdě, přímo na bagdádském letišti. A to bez toho, že by USA spojeneckou iráckou vládu předem informovaly.

Byť lze mít pochopení pro důvody, které k tomu administrativu Donalda Trumpa vedly, byl přesto americký krok zcela nebývalým porušením suverenity iráckého státu a tvrdou ranou pro bagdádskou vládu.

Narušení suverenity Iráku

Irácké ministerstvo zahraničí to zástupci amerického velvyslanectví, kterého si pozvalo na kobereček, řeklo jasně. „Jde o nehorázné narušení suverenity Iráku a mezinárodního práva a norem, jež upravují vztahy mezi zeměmi a které zakazují využívat území jedné země k útokům na jiný stát,“ prohlásil Irák ve své nótě.

O jak vážné narušení spojenectví USA a dalších západních zemí vůči bagdádské vládě, v níž mají převahu proíránští šíitští politici, se jedná, svědčí i hlasování iráckého parlamentu. Ten ve své rezoluci, přijaté drtivou většinou hlasů, vyzval k odchodu všech zahraničních vojenských sil ze země. Situace je o to vážnější, že postoj parlamentu podpořil i irácký premiér Ádil Abdal Mahdí, který vyzval, aby se síly USA i NATO co nejrychleji stáhly ze země. „I přes vnitřní a vnější obtíže, jaké nás možná čekají, je to v principu a praxi to nejlepší pro Irák,“ uvedl premiér Mahdí.

V letech 2011–2014 už v Iráku západní síly nebyly. To ale vedlo k nárůstu vlivu teroristického uskupení Islámský stát, který ovládl velkou část země včetně druhého největšího města Mosul. Porazit Islámský stát se v Iráku povedlo až díky tichému spojenectví Západu a Íránu, který vycvičil irácké šíitské milice. Spojenectví, které teď krvavě skončilo.