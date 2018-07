Trump je připraven setkat se s prezidentem Íránu. V takové schůzky věřím, řekl

Kdykoli bude chtít. Prezident USA Donald Trump v pondělí prohlásil, že je připraven setkat se se svým íránským protějškem Hasanem Rúháním. Je tak zřejmě připraven urovnat začínající spory, které oba muži svými vyjádřeními nedávno zažehli.

„Setkám se s kýmkoli. V takové schůzky věřím,“ řekl Trump novinářům v Bílém domě. Pravděpodobně si tak chce vyjasnit výměnu ostrých komentářů, která proběhla přes média či sociální sítě zhruba před týdnem.

Rúhání nejprve reagoval na slova amerického ministra zahraničí Pompea, který Íránce označil kvůli jejich jaderným zdrojům za mafiány. „Pane Trumpe, dráždíte hada bosou nohou. Toho byste mohl litovat,“ řekl první muž Íránu agentuře IRNA. „Amerika by měla vědět, že mír s Íránem je matkou míru jako celku a válka s Íránem by zase byla matkou všech válek,“ dodal.



Jeho slova Trumpa rozlítila. „Nikdy, nikdy více už USA nevyhrožujte, jinak pocítíte důsledky, které v historii doposud pocítili jen někteří. Nebudeme již déle zemí, jež za vašimi dementními slovy o válce a smrti stojí. Dávejte si pozor!“ napsal prezident Spojených států na Twitteru.

Washington se navíc chystá na Írán uvalit nové sankce, a to během několika následujících dní. Proti jsou zástupci Německa, Británie, Číny, Francie a Ruska, kteří jadernou dohodu, z níž Američané vycouvali, v roce 2015 odsouhlasili také.



„Jestliže budou chtít, potkáme se,“ dodal Trump. Pompeo pak uvedl, že takové jednání by sám podpořil, ale pouze v případě, že Íránci ukážou vůli ke změně svého postoje. Schůzka státníků z USA a Íránu by byla vůbec první od dob před íránskou revolucí. Ta se udála v roce 1979.