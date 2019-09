Ústavní žalobu, neboli impeachment, si prezident vysloužil červencovým telefonátem s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Trump v něm měl vyzvat k obnovení kauzy Huntera Bidena, syna hlavního kandidáta demokratů pro prezidentské volby Joea Bidena. Podle slov Pelosiové tím prezident „vážně porušil ústavu“ a dodala, že „nikdo nesmí stát nad zákonem“.

„Tyto činy Trumpova prezidentství odhalují fakt, že prezident nečestně zradil svůj slib úřadu prezidenta, ohrozil národní suverenitu a integritu našich voleb,“ dodala Pelosiová. Podle amerických zákonů se Trump svým jednáním mohl dopustit spolčení se zahraniční mocí, což je ve Spojených státech považováno za jeden z nejtěžších zločinů.

Trump se rozhodl bránit zveřejněním kompletního neupraveného přepisu telefonátu se Zelenským. To se ale včera nestalo, Trump zveřejnil pouze záznam, který z telefonátu udělali úředníci Bílého domu, kteří rozhovor s ukrajinským prezidentem poslouchali. I tak ale přepis Trumpa usvědčuje, že Zelenského o obnovení vyšetřování syna svého předpokládaného hlavního soka ve volbách požádal.

Podpora republikánů

„Hodně se mluví o synovi Bidena, že Biden nechal zastavit vyšetřování , a hodně lidí by se to chtělo dozvědět, takže pokud bys mohl udělat cokoli s generálním prokurátorem, bylo by to super,“ zní klíčová citace ze zveřejněného rozhovoru. Nevyplývá z něj ale, že by na Zelenského musel nějak tlačit. Podle přepisu mu ukrajinský prezident obnovení vyšetřování slíbil, s dodatkem, že plně ovládá ukrajinský parlament a nový ukrajinský generální prokurátor bude na sto procent jeho člověk.

Pro odvolání Trumpa, i kdyby se podezření z domlouvání se Zelenským proti Bidenovi podařilo zcela prokázat, však chybí demokratům hlasy v Senátu. Republikáni totiž zatím stojí pevně za Trumpem.