ČTK dnes 21:57

Jako kandidát na viceprezidenta Spojených států půjde po boku Donalda Trumpa do listopadových voleb republikánský senátor J. D. Vance. Před vstupem do vrcholné politiky Vance Trumpa ostře kritizoval, později se však stal jeho hlasitým obhájcem. Exprezident dnes svou volbu oznámil na své sociální síti Truth Social, Republikánská strana krátce na to na předvolebním sjezdu nominovala Trumpa jako svého kandidáta na prezidenta.