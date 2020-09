Trump již dříve uvedl, že svou návštěvou Kenoshe chce především vyjádřit podporu členům bezpečnostních sil. "Odvedli tam skvělou práci," uvedl Trump. Podle agentury AP prezident a jeho kampaň před volbami cíleně přitahují pozornost k ohniskům nepokojů ve snaze zdůraznit, že stojí na straně "práva a pořádku".

Kenosha je svědkem bouřlivých protestů od 23. srpna, kdy zde bělošský policista několika výstřely do zad vážně zranil 29letého černocha Jacoba Blakea při zásahu u domácí hádky. První tři večery demonstrací proti rasismu se zvrhly v nepokoje, které se neobešly bez žhářství, rabování a střetů s policií. Minulý týden v úterý pak 17letý bělošský mladík zastřelil ve městě dva protestující a jednoho dalšího zranil. Jeho obhájci tvrdí, že jednal v sebeobraně.

"Spousta lidí se znechucením sleduje, co se děje s těmito městy, která vedou demokraté," řekl prezident před nástupem na palubu Air Force One. "Vidí, co se děje, a nemohou uvěřit, že se to odehrává v naší zemi. Ani já tomu nemůžu uvěřit," dodal.

Trump také citoval zprávy, podle nichž se demonstranti ve městě pokusili vtrhnout do domu demokratického starosty Johna Antaramiana. "Včera večer jsem viděl, jak se tito radikální anarchisté snažili dostat do starostova domu… Všemožně ho trápili a on při nich pořád stojí. To by udělal jenom blázen… Nechápu, jak takový člověk může být starostou," prohlásil prezident.

Podle zpravodajského serveru BBC News se prezident v Kenoshe setká s policisty, nikoli však s rodinou postřeleného Jacoba Blakea. Blakeův otec uvedl, že jeho syn zůstává nadále od pasu dolů ochrnutý.