Trump má mírné příznaky koronaviru. Preventivně ho budou léčit remdesivirem

Americký prezident Donald Trump (74) byl v noci na dnešek (v pátek večer místního času) s příznaky covidu-19 převezen do vojenské nemocnice u Washingtonu přibližně den poté, co se u něj potvrdil koronavirus. Lékař Bílého domu oznámil, že hlava státu začala brát lék remdesivir, ale že nepotřebuje kyslíkovou podporu, informovala dnes agentura Reuters. Trump po transportu do nemocnice na twitteru ohlásil, že vývoj je podle něj dobrý.

Americký prezident Donald Trump na zahradě Bílého domu | Foto: ČTK / ČTK

"Jde to dobře, myslím! Děkuji všem. S láskou!!", vzkázal brzy ráno SELČ přes sociální síť. Už po převozu do nemocnice zveřejnil na twitteru video natočené krátce před odletem z Bílého domu, na kterém říká, že cílem je "zajistit, aby věci dopadly dobře". "Chci všem poděkovat za obrovskou podporu," uvedl Trump v krátkém videu, které představovalo jeho první veřejné prohlášení od oznámení pozitivního testu na virus SARS-CoV-2. "Myslím, že je mi velmi dobře," dodal prezident. Prezident Trump má koronavirus. Půjde do karantény Přečíst článek › Lékaři Trumpovi v pátek doporučili strávit "pár dní v nemocnici z preventivních důvodů". Do vrtulníku, který jej přepravil do vojenské nemocnice Waltera Reeda v Bethesdě severně od Washingtonu, došel prezident sám v obleku a s roušku na obličeji. Zamával přitom novinářům, aniž by se zastavil a něco jim řekl. Podle agentury AP má Trump v nemocnici apartmá vybavené tak, aby mohl dál vykonávat prezidentskou funkci. Trumpa podle informací amerických médií trápí více příznaků covidu-19. V pátek večer místního času Trumpův lékař Sean Conley oznámil, že prezident je unavený, ale v dobré náladě, a že mu byl podán experimentální lék vyvinutý farmaceutickou společností Regeneron, u něhož se prokázaly dobré výsledky v klinických studiích u menšího počtu pacientů. Podle Conleyho Trump bere i zinek, vitamín D, aspirin, famotidin a melatonin. Léčba remdesivirem Později Conley doplnil, že Trump nepotřebuje podpůrný kyslík, ale že po konzultaci se specialisty u něj zvolili léčbu remdesivirem a že už dostal první dávku tohoto léku. Remdesivir vyvinul tým americké firmy Gilead Sciences vedený Čechem Tomášem Cihlářem původně na nemoc ebolu; podle letošních studií ale preparát pomáhá i při léčbě covidu-19. V Česku se přípravek podává pacientům s těžkým průběhem nemoci. Jak vážná je situace v případě amerického prezidenta, ovšem není z oficiálních prohlášení jasné. Vzhledem k jeho vysokému věku je u Trumpa vyšší riziko vážnějších důsledků nákazy, dalším nepříznivým faktorem je jeho nadváha, uvádí AP. Ruský hacker Nikulin dostal v USA sedm let. Prokuratura požadovala dvanáct Přečíst článek › Americká média zároveň hledají odpovědi i na další otázky, jako je například ta, jak se mohl koronavirus začít šířit v "bublině" okolo jednoho z nejmocnějších mužů planety. Před Trumpovým pozitivním testem se nákaza potvrdila u jeho poradkyně Hope Hicksové, později obdrželi špatnou zprávu také šéf prezidentova volebního štábu Bill Stepien a bývalá Trumpova mluvčí Kellyanne Conwayová. Pozitivní test v pátek oznámili i republikánští senátoři Mike Lee a Thom Tillis, kteří se před týdnem účastnili ceremoniálu při nominaci soudkyně Amy Coneyové Barrettové na uvolněné místo při americkém nejvyšším soudu. Hosté v Bílém domě bez roušky Právě tato akce je zmiňována jako možný zlomový bod, pokud jde o šíření koronaviru v prezidentově okolí. Hosté se minulou sobotu pohybovali na zahradě Bílého domu, ale i uvnitř něj, přičemž mnozí nepoužívali roušky. Mezi přítomnými byl i ředitel soukromé vysoké školy University of Notre Dame John Jenkins, u něhož se v pátek rovněž potvrdila infekce. O tom, jak se koronavirus dostal přímo k Trumpovi, je však možné jen spekulovat. Prezident se v posledních dnech účastnil řady akcí a setkal se nejméně se stovkami lidí. "S přístupem k okamžitému testování a nejlepšími zdravotnickými experty po svém boku měl být prezident Donald Trump Američanem v největším bezpečí ve vztahu ke covidu-19. Místo toho nedbal doporučení své vlastní vlády a pomohl v Bílém domě vytvořit falešný pocit nezranitelnosti," hodnotí vývoj AP. Soud se postavil proti Trumpovi. Dočasně zablokoval zákaz aplikace TikTok Přečíst článek ›

Autor: ČTK