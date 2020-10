Vývoj kolem nemoci covid-19 u amerického prezidenta Donalda Trumpa se rychle stal předmětem celé řady divokých spekulací a konspiračních teorií. Na internetu se v posledních dnech šířily dezinformace o údajném dvojníkovi šéfa Bílého domu či o tom, že jeho infekce byla naplánovaná, uvádí zpravodajský web BBC. Některé příspěvky se prý zdají být politicky motivované, zatímco situaci nijak nepomáhá nepřehledná komunikace z oficiálních zdrojů.

Americký prezident Donald Trump | Foto: Twitter/Donald J. Trump

Dezinformační vlna začala prakticky okamžitě poté, co Trump na twitteru v noci na pátek oznámil, že on i jeho manželka Melania měli pozitivní test na koronavirus. Podle deníku The New York Times se v následujících hodinách objevily stovky tweetů, které Trumpovo tvrzení zpochybňovaly, ačkoli jej potvrdil jeho lékař Sean Conley. Některé příspěvky naznačovaly, že Trump se chce jen vyhnout další televizní debatě se svým rivalem Joem Bidenem nebo na základě smyšlených zdravotních problémů odložit volby.