Přímé důkazy o utajené spolupráci Trumpova volebního týmu s Moskvou ale při slyšení nepředloží. „Důkazy nemám, ale jsem upřímný. Mám totiž svá podezření,“ četl ze svých poznámek.

Cohen v úvodním svědectví připustil, že může být považován za nedůvěryhodného, neboť se přiznal, že v roce 2017 senátnímu výboru pro dohled nad tajnými službami lhal. Prohlásil ale, že dnes hovoří pravdu, což dokazuje i jeho rozhodnutí vypovídat před výborem veřejně. Cohen musí nejpozději do 6. května nastoupit trest tříletého vězení za porušení pravidel pro financování volební kampaně.

Obchodní jednání s Ruskem, které Cohen zmínil, se týkalo neuskutečněného realitního záměru postavit v Moskvě mrakodrap Trump Tower. Trump již dříve řekl, že si přesně nepamatuje, kdy jednání skončilo, ujistil ale, že se nic nesnaží tajit.

Cohen dnes také řekl, že Trump věděl předem o zveřejnění e-mailové korespondence představitelů Demokratické strany na serveru WikiLeaks, která měla ve volbách poškodit jeho protikandidátku Hillary Clintonovou. Trump již dříve takovéto obvinění odmítl.

Trumpova reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Americký prezident se sice plně věnuje v Hanoji summitu s vůdcem KLDR Kim Čong-unem, přesto si udělal čas na tweet.

„Michael Cohen byl jedním z mnoha právníků, kteří mě zastupovali (bohužel). A měl i další klienty, ne jen mě. Byl obviněn státním nejvyšším soudem z lhaní a podvodu. Dopustil se chyb, které ale nesouvisely se jménem Trump. Lže, aby si zkrátil pobyt ve vězení,“ zareagoval na Cohenova slova Trump.

Michael Cohen was one of many lawyers who represented me (unfortunately). He had other clients also. He was just disbarred by the State Supreme Court for lying & fraud. He did bad things unrelated to Trump. He is lying in order to reduce his prison time. Using Crooked’s lawyer!