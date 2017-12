Trump má jasno. Podpořte mou zeď s Mexikem, já ochráním mladé imigranty

Americký Senát by měl o DACA, programu pro přistěhovalce, kteří přišli do USA nelegálně jako děti, jednat již v lednu. Přičemž jde o to, že DACA, chránící je před deportací, Trump v září pozastavil a dal Kongresu úkol, aby do března 2018 našel náhradní řešení.

Demokraté pochopitelně chtějí, aby program pokračoval. Trump ale od nich výměnou žádá podporu pro výstavbu hraniční zdi, což je jeho předvolební slib. Dnes na twitteru doslova uvedl: "Demokratům se řeklo, a oni to chápou, že bez zoufale potřebné zdi na jižní hranici a bez ukončení řetězové migrace a úsměvného loterijního imigračního systému žádná DACA nebude,"

The Democrats have been told, and fully understand, that there can be no DACA without the desperately needed WALL at the Southern Border and an END to the horrible Chain Migration & ridiculous Lottery System of Immigration etc. We must protect our Country at all cost!