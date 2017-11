Trump má namále. Zlomí mu čachry jeho poradců vaz?

/ANKETA, FOTOGALERIE/ Spojené státy se řítí do ústavní krize, předpokládá to komentátor britského listu Financial Times. Důvodem je vyšetřování, které zkoumá kontakty týmu Donalda Trumpa na Rusko během prezidentské kampaně. V hledáčku vyšetřovatele Roberta Muellera jsou tři členové prezidentova týmu.

Zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller již v pondělí obvinil bývalého šéfa Trumpovy kampaně Paula Manaforta z praní peněz, daňových úniků a deseti dalších trestných činů. Všeho se měl dopustit v souvislosti se svými aktivitami na Ukrajině, kde měl lobbovat ve prospěch ukrajinské Strany regionů proruského prezidenta Viktora Janukovyče. Spolu s Manafortem je obviněn ještě jeho obchodní společník Rick Gates, ale za nejdůležitější se považuje skutečnost, že již před časem se ke svým kontaktům s Ruskem přiznal Trumpův poradce George Papadopoulos. Stejně jako za gangstera Al Capona

Britský týdeník The Economist vysvětluje, že Mueller předvádí vyšetřovací taktiku osvědčenou od dob Al Capona. Jeho cílem není Trump ani konkrétní lidé, ale Rusko a jeho vliv na volby. Metodou je přitom odhalení jakýchkoliv nesrovnalostí, hrozba tvrdými tresty a z ní vyplývající spolupráce, jež pak vedou k dalším odhalením. Manafort, Gates či Papadopoulos nyní čelí podezření z trestných činů spáchaných dávno předtím, než začal pracovat pro Trumpa. Ale až mu začnou reálně hrozit desítky let vězení, možná vyšetřovatelům vysvětlí výměnou za shovívavost i ledacos z dob, kdy již pro Trumpa pracoval. Na základě tohoto principu se vyšetřovatelé dostali na kobylku chicagského gangstera Al Capona (1899-1947). Vyšetřovatel Mueller to oznámil krátce po pondělním zatčení Manaforta, přestože – jak píše komentátor Financial Times Edward Luce – to mohl udělat již dávno. Pointa je zřejmá: Papadopoulos začal výměnou za nižší trest spolupracovat a k témuž bude teď vyšetřování mířit v případě další dvojice obviněných. Trumpova obrana "Fake News pracují přesčas. Jak uvedl advokát Paula Manaforta, neexistovala žádná tajná dohoda. Zmíněné události se odehrály dávno předtím, než se Manafort dostal ke kampani. Pár lidí znalo mladého dobrovolníka na nízkém postu George, o němž už je dokázáno, že lhal," uvedl Trump následně v sérii několika tweetů. Zatímco Manafort s Gatesem žalobu odmítli s tím, že jsou nevinní, Papadopoulos prohlásil, že skutečně usiloval o to, aby Trumpova kampaň navázala s Rusy kontakty. Navíc se přiznal, že agentům FBI lhal – původně totiž tvrdil, že se s lidmi reprezentujícími ruské zájmy setkal ještě předtím, než začal pro pozdějšího prezidenta pracovat, nakonec ale připustil, že s nimi jednal už jako pracovník Trumpova týmu. Měli mu zprostředkovat kontakt s Moskvou a kompromitující informace na Trumpovu protikandidátku Hillary Clintonovou. Trump okamžitě přešel do protiútoku. V úterý poukázal na pondělní rozhodnutí Tonyho Podesty, významného lobbisty Demokratické strany a bratra Johna Podesty, šéfa kampaně Clintonové, odejít z vedení své poradenské firmy. Podle Trumpa souvisí tento Podestův krok s tím, že Podesta byl vyšetřován kvůli stykům s proruskými politiky na Ukrajině stejně jako Manafort a Gates – a stejně jako oni se měl podílet na prosazování zájmů ukrajinské Strany regionů. ČTĚTE TAKÉ: Ruská kauza v USA má první oběti. Manafort a Gates dostali domácí vězení Reakce Ruska Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v úterý podle agentury DPA zopakoval, že neexistují žádné důkazy o tom, že by se Rusko jakkoli vměšovalo do amerických prezidentských voleb. "Jak víte, jsme bez jakýchkoli důkazů obviňováni z toho, že zasahujeme do voleb nejen ve Spojených státech, ale také v Evropě. USA používají boj proti ruské hrozbě ve Washingtonu jako záminku, aby vyvíjely tlak na ruské obchodní zájmy v Evropě," uvedl Lavrov podle tiskové agentury Interfax na setkání obchodních vůdců v Moskvě. Nejnovější sankce americké vlády vůči Moskvě byly podle něj navrženy tak, aby oslabily postavení Ruska v oblasti vývozu zbraní a v energetických odvětvích, z čehož mají mít prospěch zejména Spojené státy. ČTĚTE TAKÉ: Vyjde pravda o Johnu F. Kennedym najevo? Trump zveřejní zbylé dokumenty Trump má Muellera v rukou Americký prezident je nadán vysokou exekutivní silou, v jeho moci odvolat vyšetřovatele Muellera a pokušení v tomto bodě jistě prudce stoupá. Prezidentovi v takovém kroku nikdo nemůže zabránit,jedinou obranou je impeachment, tedy odvolání prezidenta Kongresem. Jedním z možných důvodů impeachementu je právě snaha bránit výkonu spravedlnosti, jenže Kongres ovládají republikáni. A ti se zatím většinou k záležitosti nijak nevyjadřují ani prezidenta před odvoláním vyšetřovatele nevarují. Komentátor Luce to vysvětluje čísly z průzkumů veřejného mínění, podle nichž republikánští voliči prezidenta Trumpa stále podporují. “Dokud se tohle nezmění, může mít Trump pocit, že mu odvolání Muellera projde. A právě v tu chvíli se Amerika propadne do ústavní krize, dle mě k ní dojde na padesát procent,” odhaduje Luce ve Financial Times.

Autor: David Halatka