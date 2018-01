Trump chce vypovídat kvůli ruskému vměšování do voleb. Těším se, řekl

Americký prezident Donald Trump se podle svých slov "těší na to", že bude moci pod přísahou vypovídat o údajném ruském vměšování do amerických prezidentských voleb. Uvedla to BBC.

"Rád bych to udělal co nejdříve," prohlásil Donald Trump na téma své výpovědi pod přísahou. Podle svých slov předpokládá, že jej bude zpovídat zvláštní vyšetřovatel FBI Robert Mueller. Trump v minulosti opakovaně popřel, že by on sám nebo jeho volební poradci byli v nějakém spojení s Ruskem. Mueller jako prvního člena americké vlády podrobil výslechu ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse. Vyšetřovatele podle listu The New York Times zajímalo, zda prezident Trump po převzetí funkce bránil výkonu spravedlnosti. ČTĚTE TAKÉ: Praní špinavých peněz v obchodech s Rusy? Trumpova organizace to odmítá Trump už dříve označil vyšetřování ruského vměšování do voleb za "podvod a hon na čarodějnice". Ve svém středečním projevu v Bílém domě pak prohlásil, že je "zcela připraven" vypovídat pod přísahou. "Žádná tajná dohoda nebyla a výpovědi absolutně nic nebrání," oznámil Trump. Americké zpravodajské služby nicméně tvrdí opak - podle jejich závěrů se Moskva snažila manipulovat americkými prezidentskými volbami tak, aby dopadly v Trumpův prospěch. Rusko to popírá. ČTĚTE TAKÉ: Ministr spravedlnosti u výslechu: vyšetřovatel FBI si povolal Jeffa Sessionse Prezidentovi právníci nyní začali jednat s Muellerovým týmem o tom, jak konkrétně Trumpova výpověď proběhne. Podle BBC jsou ve hře tři možnosti - buď osobně, nebo písemně, nebo kombinací obou těchto způsobů. Na otázku, kdy k tomu dojde, Trump odpověděl, že podle informací, které obdržel, by se měl jeho výslech konat během dvou až tří týdnů. Věří Trump, že Mueller bude férový? "Uvidíme… Doufám, že ano," odpověděl americký prezident. Mueller už předvolal v rámci tohoto vyšetřování před velkou porotu například bývalého stratéga Bílého domu a někdejší poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Stevea Bannona nebo amerického ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse.





Autor: Jaroslav Krupka