„Japonský premiér mi dal velice krásnou kopii pětistránkového nominačního dopisu,“ prohlásil Trump na tiskové konferenci, která se konala na půdě Bílého domu ve Washingtonu.

Americká vláda podle deníku Asahi oslovila Abého ohledně možné nominace na Nobelovu cenu míru krátce po Trumpovu loňském summitu s Kimem. Ten se uskutečnil v červnu na půdě Singapuru a šlo o vůbec první setkání mezi vůdcem Severní Koreje a úřadujícím americkým prezidentem v historii.

After request from US government, @AbeShinzo nominated ⁦@realDonaldTrump⁩ for the Nobel Peace Prize, reports ⁦@asahi⁩.

https://t.co/fzB3YcLBzR