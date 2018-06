Trump na summitu G7 obhajoval cla. Byl sám proti všem

Symbolicky v pátek 13. Tak odstartovaly novodobé dějiny samostatného českého národa. Právě 13. června 2003 začalo klíčové referendum, na jehož základě Česká republika o necelý rok později vstoupila do Evropské unie. Pro příznivce čísel tu máme ještě jeden klíčový údaj, pro vstup do EU tehdy hlasovalo téměř tři a půl milionu voličů. To je víc, než kolik získal kterýkoli přímo volený prezident v našich dějinách.