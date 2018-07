Trump na tiskovku nepustil redaktorku CNN. Kvůli nepříjemným otázkám

Redaktorka Kaitlan Collinsová byla vyvedena z Růžové zahrady Bílého domu, kde se tisková konference konala. Chvíli předtím totiž Trumpovi v Oválné pracovně položila otázku ohledně nahrávky, na které měl Trump diskutovat o penězích, které zaplatil modelce časopisu Playboy Karen McDougalové. S tou měl mít milostný poměr, v té době byl však ženatý se svou ženou Melanií.

Redaktora Trumpovi také položila otázku ohledně návštěvy ruského prezidenta Vladimira Putina, kterého Trump pozval do Washingtonu. Kreml totiž v úterý oznámil, že Trumpovo pozvání nepřijme. Na tuto otázku Trump rovněž neodpověděl.

Collinsovou vyvedl šéf pro komunikaci Bill Shine a tisková sekretářka Sarah Sandersová. Podle nich byla otázka Collinsové nevhodná.

"Stalo se to poté, co Trump neodpověděl na mojí otázku proč Putin nepřijal jeho pozvání," uvedla na twitteru redaktorka.

